Z nenápadného kluka bostonskou legendou. Krejčího šikovné ruce budily v NHL respekt 

I díky Davidům Krejčímu a Pastrňákovi má Boston Bruins v České republice celou řadu skalních fanoušků. Až se bude za pár let připomínat jeho soupiska z počátku 21. století, zákonitě musí zaznít jména Tuukky Raska, Brada Marchanda, Patrice Bergerona, Zdena Cháry a samozřejmě také Davida Krejčího. Byl to především on, kdo dotáhl celek z TD Garden po dlouhých 39 letech na samotný vrchol NHL. Teď se však se svým zámořským srdcovým týmem dobrovolně loučí a míří zpátky do Česka.

Psal se 15. červen roku 2011. Byl to zřejmě nejzářivější den Krejčího hokejové kariéry.

Nejprve to bylo kdo s koho. Boston tehdy bojoval na ledě Kosatek z Vancouveru v rozhodujícím zápase o Stanley Cup. Krejčí tehdy nastoupil po boku Milana Lucice a Ricka Peverleyho. Sice nebodoval, ale jeho zápis v celém play-off byl opravdu skvostný. Rodák ze Šternberku se stal nejlepším střelcem a zároveň nejproduktivnějším hráčem rozhodující fáze sezony. Už ve svých pětadvaceti letech byl vůdčím typem. Prokázal, že ve velkých zápasech umí zahrát hlavní roli tak skvěle, že by mu i mnoho herců mohlo jenom závidět.

Jeho cesta do NHL ale jednoduchá nebyla. V draftu 2004 se zmínilo Krejčího jméno až jako u třiašedesátého hráče v pořadí. Boston tehdy možná ani netušil, jak velké eso z rukávu si ve zmíněné volbě vytáhl.

Po úspěšném MS juniorů 2004 se v létě téhož roku vydal za oceán. V prvních dvou sezonách nastupoval v juniorské lize QMJHL za celek Gatineau Olympiques. V ročníku 2005/2006 tam sbíral více než bod na zápas. Není divu, že už tehdy v play-off jeho výkonnost ještě stoupla.

Na konci ledna 2007 si odkroutil svůj debut v kanadsko-americké NHL. Nebyl příliš šťastný, neboť už v první třetině musel ze hry odstoupit po nárazu Adama Maira z Buffala. Krejčí během sezony ještě pár startů v NHL nasbíral, avšak především se obehrával na farmě v týmu Providence Bruins.

Stálým členem základní sestavy Bostonu se stal na počátku ročníku 2008/2009. To nasbíral skvělých 73 kanadských bodů, a hlavně měl vůbec nejlepší číslo ve statistice +/- v celé soutěži. Svůj vysoký standard si udržel i v následujících sezonách. Pokud ještě tehdy neměl u hokejové veřejnosti takový respekt, na konci sezony 2010/2011 si jej bezesporu získal.

A jeho velká forma ze zlaté jízdy Bruins rozhodně náhodná nebyla. Vždyť i o dva roky později se stal nejproduktivnějším hráčem play-off s dokonce ještě lepším bodovým ziskem. K jeho smůle však Boston, i s Jaromírem Jágrem v sestavě, skončil těsně pod úplným vrcholem, nad jeho síly bylo Chicago.

O sezonu později si znovu vedl v lize nejlépe v +/-. Dirigoval přesilovky, vymýšlel gólové přihrávky a nebál se pomoct i defenzívě. V Bostonu zároveň získal roli asistenta kapitána Zdena Cháry, kterou až do konce svého působení v tomto klubu neztratil.

To už se navíc do nabitého kádru Bostonu začal propracovávat jeho český parťák David Pastrňák. Tito dva hokejisté držící hokejku na pravou stranu dokázali pobláznit české i bostonské fanoušky, přestože přímo v jedné formaci spolu moc často nehrávali. Dva roky po sobě sice Boston do play-off nepostoupil, poté se ale znovu zabydlel mezi absolutní špičkou.

V play-off 2019 se Boston potřetí během osmi let dostal do finále, přičemž opět se rozhodovalo až v úplně posledním utkání. Tentokrát se však Krejčí druhého Stanley Cupu nedočkal. Boston v domácím prostředí proti St. Louis nebyl ve své kůži a nakonec prohrál. Medvědi ještě dlouho poté porážku v klíčovém duelu vstřebávali.

V uplynulých dvou sezonách, které měly pokaždé zkrácenou základní část, se Krejčí vždy dostal nad 40 kanadských bodů. Vedení Bruins neustále hledalo adekvátní křídlo do jeho druhé formace, našlo jej až letos těsně před přestupní uzávěrkou v podobě Taylora Halla. Medvědi sice ve vyřazovací fázi postoupili přes Washington, na newyorské Islanders to však ve 2. kole nestačilo.

Krejčí zanechal v NHL nesmazatelnou stopu. V historických tabulkách NHL je vůbec čtvrtým nejproduktivnějším Čechem za Jaromírem Jágrem, Patrikem Eliášem a Milanem Hejdukem. Připsal si celkem 1 118 utkání, ve kterých vstřelil 257 branek a k nim přidal i 597 asistencí.

Zkrátka fanoušci budou na jeho kousky v Bostonu ještě hodně dlouho a velice rádi vzpomínat. Příznivci Davida Krejčího ale rozhodně nemusí smutnit, hráč s číslem 46 na zádech je bude bavit i nadále. Nadcházející sezonu navíc přímo v tuzemských arénách.

