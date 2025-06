Z odepsaného hráče hrdinou. Kapanen udivuje v dresu Oilers a chce pohár

Když Kasperi Kapanen v listopadu putoval po druhé za dva roky na waiver listinu, málokdo by čekal, že bude v červnu hrát jednu z klíčových rolí ve finále Stanley Cupu. Ale právě to se děje — a finský útočník si to dobře uvědomuje. „Věděl jsem, že tohle může být moje poslední šance," řekl Kapanen po vítězství Edmontonu v prvním utkání finále. „Jsem vděčný, že mi dali tu příležitost."

Cesta do sestavy Oilers přitom nebyla přímočará. Po epizodách v Torontu, Pittsburghu a St. Louis se zdálo, že NHL pro bývalého hráče prvního kola draftu už zavírá dveře. Edmonton ale po Kapanenovi sáhl v pravý čas a odměna přišla.

Zatímco v prvním kole proti LA zůstal mimo hru, od druhého kola se stal Kapanen důležitým článkem. Zaskvěl se proti Vegas a v prvním finálovém zápase zaznamenal dvě asistence. Navíc po zranění Zacha Hymana povýšil do druhé formace k Leonu Draisaitlovi. „Tohle jsou nejlepší dny mého života," přiznal Kapanen. „Jít každý den na stadion, hrát tyhle zápasy... Mám opravdu vysoký tlak a je to nervy drásající. Ale užívám si to."

Ještě v dresu Toronta měl pověst hráče, jehož přístup ne vždy odpovídal talentu. V Pittsburghu šel ke dnu a v St. Louis se jen hledal. Oilers však jeho potenciál viděli. Kouč Kris Knoblauch prozradil, že o Kapanenově podpisu uvažovali už loni v létě: „Líbila se nám jeho hra — rychlost, agresivita, schopnost hrát se šikovnými hráči. Jen nikdy nenašel dobré uplatnění."

V Edmontonu to konečně zlomil. Od návratu do sestavy v sérii s Vegas se stal jedním z nejaktivnějších forvardů týmu. „Vždycky jsme od něj chtěli víc," přiznal Knoblauch. „Ale od té doby, co je zpátky, hraje přesně to, co potřebujeme."

Rychlost, tvrdé hity, skvělá práce v oslabení — Kapanen dnes plní roli univerzálního forvarda. „Vzali jsme si ho a zatím se nám to vyplatilo," řekl Leon Draisaitl. „Je to hráč, kterého můžete zařadit kamkoli. Když je v pohodě, je těžko bránitelný." Oilers zatím v zápasech, kde je Kapanen na ledě, dominují v poměru gólů 7:2.

Při vší nejistotě a spekulacích, kterými jeho kariéra v posledních letech prošla, dnes Kapanen srší vděčností. „Tohle je to, o čem každý malý kluk sní — být tady," dodal. „Užívám si každou sekundu."

