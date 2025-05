Z popela zpět na výsluní. Klingberg zázračně ožil a táhne Edmonton

Ještě nedávno to vypadalo, že se kariéra Johna Klingberga tiše uzavře – a nikdo ani nepostřehne, že skončila. Dlouhé roky se trápil se zraněními, formou i hledáním svého místa. Po operaci kyčlí a třech slabých sezónách v řadě se z něj stal putovní hráč bez domova. Jenže Edmonton si ho v únoru překvapivě vytáhl z trhu. A v tu chvíli začal nenápadný příběh, který právě v play-off nabírá nečekaně silný obrat.

V prvním utkání druhého kola proti Vegas (výhra 4:2) Klingberg zazářil. Odehrál téměř 20 minut, rozdával přesné a odvážné přihrávky, rozjížděl akce jako za starých časů v Dallasu – a výrazně pomohl v době, kdy Oilers postrádají Mattiase Ekholma. „Způsob, jakým se teď hýbu po ledě, je úplně jiný. Ale cítím se dobře. Tohle je moje nové normální,“ řekl po utkání. „Každý týden je to lepší.“

Jeho výstup připomněl fanouškům éru „covidové bubliny“ z roku 2020, kdy jako nejnebezpečnější bek Dallasu dovedl Stars až do finále Stanley Cupu. Tehdy byl Klingberg považován za elitního obránce – dnes, po dlouhé temnotě a operaci kyčlí, se znovu dotýká té úrovně. „Když je Klinger v pohodě, je těžko čitelný. Jeho hra s tělem, rotace kyčlí, změny směru… Pro křídlo je to peklo,“ přiznal Zach Hyman.

O jeho návratu po zranění mluví i Connor Brown, další hráč, který se musel složitě vracet po přetrženém vazu. „Nejtěžší je to v hlavě. Když vám vezmou vaši nejsilnější zbraň – pro mě to byl výbušný krok, pro Klingera asi pohyb a přesnost – cítíte se nekompletní. Ale jakmile to přejde, sebevědomí se vrací a s ním všechno ostatní.“

Brown si všiml i změny v Klingbergově chování. „Vidíte to na něm. V Anaheimu nebo Torontu byl stažený, teď je uvolněný. Má zpátky důvěru. Hraje pro zábavu, a to je obrovský rozdíl.“

Klingbergova cesta zpátky nebyla krátká. Od operace se jeho jméno v NHL propadalo – z Dallasu do Anaheimu, pak krátká štace v Minnesotě, následně Toronto a pak ticho. Když se v únoru objevila zpráva, že Edmonton podepsal třicetiletého beka, mnozí jen mávli rukou.

Jenže generální manažer Stan Bowman znovu ukázal cit pro potenciál. A trenér Kris Knoblauch dal Klingbergovi prostor. Hráč jim teď důvěru vrací v nejlepší možné chvíli. „Když vidím, jak se mi hra vrací do ruky, je to osvobozující. Ne že bych byl zpátky na sto procent, ale věřím si. A věřím, že můžu být rozdílový hráč.“

Zatímco Oilers loví svoji šanci na Stanley Cup, Klingbergův příběh rozechvívá fanoušky. Nejen kvůli bodům nebo minutám, ale kvůli vytrvalosti a tichému odhodlání. „Myslím, že hodně lidí ho už odepsalo,“ uzavřel Hyman. „A on jim teď všem ukazuje, že se spletli.“

