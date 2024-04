Z přednosti problém? Isles točí gólmany, Sorokin v noci nedochytal

Měla to být jedna z předností, kterou se mohli New York Islanders proti Carolině ukázat. Nicméně gólmani zatím nezáří tak, jak se čekalo. Naposledy ve třetím utkání uprostřed zápasu střídal Ilja Sorokin. Stav 0:3 je vskutku alarmující, zachrání to ještě Isles?

Ilja Sorokin stál v tunelu Islanders a opíral se o zeď. Právě ho stáhli ze zápasu proti Hurricanes. Místo na střídačku se rozhodl jít někam, kde bude trochu osamělejší a klidnější. Stál tam a několik minut se jen díval. Pak mu někdo přinesl židli.

Sorokin tam zůstal sedět po zbytek třetiny. Dostal tři góly ze 14 střel, pak ho ze zápasu vytáhla legenda na střídačce typu Patricka Roya. Nebylo se divit, že to Rus těžce nesl.

„Řeknu to takhle: Vyhráváme i prohráváme jako tým. Takže to nebudu rozebírat,“ odpověděl Roy poté na otázku ohledně Sorokina. „Ale co řeknu, je, že někdy jako trenér dělám změny, protože cítím, že chci změnit tempo hry. To je vše.“

Nasazení Semjona Varlamova pak skutečně změnilo vývoj zápasu. Varlamov byl v osmi střelách, kterým čelil, bezchybný a Islanders se přiblížili na 3:2 a byli kousek od toho, aby vyrovnali.

Okamžitě tak na povrch vyskákaly otazníky. Podaří se Sorokinovi obnovit na poslední chvíli formu z let 2022/23? Věří mu Roy natolik, aby z něj v příští sezoně udělal nezpochybnitelnou jedničku? A pokud je odpověď na některou z těchto otázek záporná, mohou s tím Islanders něco udělat, když 1. července začne platit osmileté prodloužení smlouvy za 66 milionů dolarů?

Brankáři mají tendenci se střídat a Islanders by zatím neměli mít velké obavy o Sorokinovu dlouhodobou životaschopnost.

Pokud jde o jeho sebevědomí, což by mohl být krátkodobější problém, Roy se touto otázkou nechtěl zabývat

„Moje odpověď se vám nebude líbit, ale právě teď se soustředím spíš na tým než na našeho brankáře,“ řekl Roy. „Máme trenéra brankářů, který odvádí velmi dobrou práci, a já se raději soustředím na přípravu na další zápas, a ten hrajeme v sobotu. Na to se musím a chci soustředit.“

Koho nasadí?

