Z psance hrdinou. Vegas táhne do finále chlap, co dva roky nehrál

27. května 11:30

Jiří Lacina

Teprve v prosinci dostal novou šanci. Po složitém období, vyvráceném obvinění ze znásilnění, trestu NHL, která je v těchto případech preventivně opatrná, dostal svolení k návratu. Laso mu hodilo Vegas, které teď určitě nelituje. Carter Hart patří k v probíhajícím play off k lídrům mužstva.

4:2, 3:1, 5:3, 2:1. Bleskově zametli Zlatí Rytíři s nejlepším celkem základní části. Už podle inkasovaných branek je zřejmé, že bývalý brankář Philadelphie měl na postupu svou zásluhu. Úspěšnost zákroků v sérii 94,26%.

Vidět se nechal i v závěrečném utkání. Colorado si ani neškrtlo. Nevyhrálo jediný zápas. Hart byl vždy připravený, v perfektním postavení. Dokonale bavil víc než 18 tisícovou arénu.

„Hodně nám ztížili vytvoření kvalitních šancí, a když se nám to podařilo, Hart nás vychytal,“ hlesl po zápase trenér Colorada Jared Bednar.

Hart dokázal něco, co nikdo jiný v NHL. Zastavil rozjetou lavinu.

Upřímně, jestli mohl Colorado někdo zaskočit, pak právě Vegas. Pro Rytíře je to třetí finále v klubové historii. Tenhle tým má svou kvalitu a s nečekanou změnou na postu trenéra se i potřebným způsobem semknul. Vegas čeká vítěz série Carolina – Montreal. Hráči si teď užijí pár dnů volna.

Sedmadvacetiletý Hart je po všem, co prožil, v sedmém nebi. „Jsem nadšený, že takový okamžik sdílím právě s touhle partou kluků. Držíme pohromadě. Všichni jsme šťastní, stálo to dost práce a úsilí,“ těší se gólman, který od ledna 2024 do prosince 2025, tedy skoro dva kalendářní roky, nechytal.

Fanoušci volali celou sezónu po větší stabilitě v brance. Hart právě tohle nabídl. A co víc, v play off jeho hra graduje. Už tak dobré výkony s každou sérií zlepšuje. „Tohle bylo našich nejlepších šedesát minut. Nejtěžší zápas v sérii je vždycky ten, který to uzavře,“ ulevil si oslavovaný gólman.

 

