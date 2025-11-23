Z Rantanena se stává zlý muž, opět byl vyloučen do konce utkání

23. listopadu 12:32Jakub Ťoupek
Ve středu byl Mikko Rantanen poslán do kabin za střet s Romanovem, kterého poslal z dálky na mantinel. Finský forvard se však po trestu do konce utkání neschoval do kouta a v nočním utkání s Calgary narazil na mantinel Coronata a znovu jej sudí poslali do sprch.
Rantanen dostal pětiminutový trest a trest za nesportovní chování za zákrok zezadu na Matta Coronata z Calgary v závěru druhé třetiny nočního utkání. Coronato, který skóroval v první třetině, tvrdě narazil do mantinelu a po pár sekundách na ledě v předklonu odklouzal do šatny.
Jonathan Huberdeau se ihned vrhl na Rantanena a oba hráči dostali trest za bitku. Huberdeau dostal také dodatečný trest za vyprovokování a trest za nesportovní chování. Coronato nebyl na začátku třetí třetiny na střídačce, ale nakonec se do zápasu zvládnul vrátit. Na rozdíl od Romanova, kterého ve středu už zranění do hry nepustilo.
Mikko Rantanen receives a five-minute major and a game misconduct for this hit on Matt Coronato.
— Sportsnet (@Sportsnet) November 23, 2025
Coronato went down the tunnel following the hit. pic.twitter.com/Yr0rrVSYXW
Hlavní trenér Flames Ryan Huska rozhodně nebyl fanouškem Rantanenova faulu na svého mladého útočníka. „Myslím, že to byl hrozný faul,“ řekl Huska novinářům po zápase. „Neviděli jsme to právě v televizi? Nemyslím si, že to byl dobrý hit.“
Je to podruhé za poslední tři zápasy Stars, kdy byl Rantanen vyloučen za faul zezadu. Ve středu to schytal již zmíněný Romanov. Ruský bek byl okamžitě v bolestech a potřeboval pomoc, aby mohl vůbec opustit led.
Romanov byl následující den zařazen na seznam zraněných hráčů s tím, co Islanders označili jako zranění horní části těla. Coronato se ale naštěstí velmi pochroumaný zvládnul vrátit do hry.
Během druhé přestávky pak Elliotte Friedman ze Sportsnetu vysvětlil, že NHL byla pevně přesvědčena, že kontakt s Mayfieldem dostal Rantanena do špatné pozice, a proto nebyl suspendován ani pokutován za zákrok na Romanova.
„Dnešní incident je ale neomluvitelný,“ dodal Friedman. „To se nedělá. Nemůžete takhle srazit hráče. Myslím, že teď je největší otázkou, zda za to bude následovat dodatečný trest.“ NHL rozhodně nenechá tuto sekvenci zákroků bez povšimnutí.
Jak velký trest Rantanen dostane?
