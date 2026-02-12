Z tribuny v LA rovnou do první lajny Oilers? Velký návrat je možností, experti se ale přou

13. února 11:45David Zlomek
Ken Holland, generální manažer Los Angeles Kings, minulý týden v rozhovoru pro stanici TNT pořádně rozvířil vody spekulací, když otevřeně promluvil o situaci kolem útočníka Warrena Foegeleho. A odstartoval tím vlnu spekulací.
„Máme samozřejmě hodně útočníků. Warren Foegele měl loni skvělý rok, ale poslední dva zápasy byl mimo sestavu. Musím tady začít žhavit telefony. Jak se budeme blížit ke konci olympijské přestávky, telefony začnou znovu hučet, tak uvidíme, jestli se najde nějaké řešení,“ uvedl Holland, který dříve působil právě v Edmontonu. Tato slova okamžitě vzbudila naději v „Oil Country“, kde fanoušci i experti hledají cestu, jak se zbavit trápícího se Andrewa Mangiapanea.
Novináři Jim Matheson z Edmonton Journal a Mark Spector ze Sportsnetu prakticky okamžitě přišli s návrhem na přímou výměnu „kus za kus“. Podle nich dává trejd Foegeleho za Mangiapanea dokonalý smysl, protože oba hráči pobírají téměř identický plat kolem 3,5 milionu dolarů a oběma zbývá poslední rok smlouvy.
„Foegele za Mangiapanea. Peníze jsou téměř stejné a oběma zbývá rok,“ napsal stroze Matheson. Spector se k němu přidal s dotazem, zda by nebylo nejlepší udělat čistou výměnu bez dalších podmínek a prostě zkusit, zda změna prostředí oběma křídlům nepomůže.
Oba hráči jsou v podobné situaci, je jim devětadvacet let a letos se střelecky trápí, když mají na kontě shodně jen šest gólů. Zatímco Mangiapane v Edmontonu nenaplňuje očekávání, Foegele v Los Angeles dokonce skončil jako zdravý náhradník na tribuně. Analytik JFresh, kterého citoval Edmonton Journal, však upozorňuje, že Foegele by mohl být zajímavým cílem pro nákup za nízkou cenu. „Jeho produkce se sice propadla, ale má jen pětiprocentní úspěšnost střelby týmu, když je na ledě. Loni byl úžasný a stále poskytuje skvělou defenzivní hodnotu i platnost v oslabení. Navíc není finančně nedostupný,“ vysvětlil.
Edmonton však víc než dalšího trápícího se hráče potřebuje uvolnit 3,6 milionu dolarů pod platovým stropem pro posílení obrany.
Pokud by však bylo pro Edmonton příliš drahé zbavit se Mangiapaneovy smlouvy úplně bez návratu jiného kontraktu, mohl by být Foegele solidní náhradou. Smlouvu má do léta 2027 a v Edmontonu ho velmi dobře znají. Zatímco se telefony generálních manažerů po olympijské pauze začnou znovu rozžhavovat, Oilers stojí před dilematem, zda vsadit na známou tvář a doufat v oživení staré chemie.
