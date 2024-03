Z velkých nadějí nakonec nic. Vancouver odmítnul podepsat Kessela

Měl být další zbraní pro play off. Phil Kessel trénoval s Vancouverem a vypadalo to, že podpis smlouvy je jen formalitou. Canucks se však na poslední chvíli rozmysleli a rozhodli se, že zkušeného útočníka potřebovat nebudou.

Po týdnech spekulací se situace mezi Philem Kesselem a Vancouverem Canucks v pátek dostala do slepé uličky. Kessel, který potřeboval být na soupisce některého z týmů NHL do páteční uzávarky, aby se mohl zúčastnit play off, byl nakonec odmítnut.

"Phil je skvělý člověk a respektovaný hráč," řekl v pátek médiím GM Canucks Patrik Allvin. "To, co v lize dokázal, trojnásobný vítěz poháru... Prostě se chtěl vrátit a hrát."

Flexibilita Vancouveru v oblasti platového stropu byla však před uzávěrkou přestupů omezená. Ať už šlo o získání hráče výměnou, nebo o podpis 36letého volného hráče Allvin by se musel vzdát hráče ze soupisky, aby mohl přivést jakoukoli novou tvář.

"Vzhledem k tomu, že jsme řešili listinnu dlouhodobě zraněných další komplikace se soupiskou, tak to pro nás bohužel v tuto chvíli nebylo vhodné," vysvětloval Allvin.

Paradoxně se Allvinovi podařilo během prvních pěti měsíců základní části zinscenovat šest výměn, což je více, než měl kteréhokoliv jiný tým. Při jeho dvou největších obchodech skutečně musel odejít hráč ze základní sestavy, aby uvolnil místo nově příchozímu hráči.

Na konci listopadu Allvin použil prostor pod platovým stropem, který uvolnil výměnou Anthonyho Beauvilliera do Chicaga, pro nákup Nikity Zadorova. A v lednu Allvin fakticky odstartoval sezonu uzávěrky přestupů, když získal Eliase Lindholma za balíček, který zahrnoval výběr v prvním kole draftu a Andreje Kuzmenka.

V pátek Allvin naznačil, že mnoho potenciálních partnerů pro výměnu chtělo nejlepší perspektivní hráče Canucks, to ale bylo mimo hru. "Hráči, kteří byli na jejich soupisce do této chvíle, odvedli opravdu dobrou práci," řekl Allvin. "Zaslouží si tady být, ale kdyby existovala šance, že vylepšíme tým s rozumnými náklady a nezastavíme budoucnost, určitě bychom to udělali. Bohužel to tentokrát nevyšlo."

A proto má Kessel smůlu. Technicky vzato může stále podepsat smlouvu s některým z týmů NHL. Pokud by tak učinil, mohl by pokračovat ve své železné sérii, nicméně protože do pátku nebyl na soupisce žádného týmu NHL, nemůže se zúčastnit play off.

