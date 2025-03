Za Bedardova čísla bych vraždil. MacKinnon se zastal kritizovaného vítěze Calder Trophy

Asi málokdo má tak dobrou představu, čím si prochází Connor Bedard během své druhé sezony v NHL, jako Nathan MacKinnon. Lídr produktivity zámořské soutěže byl také ostře sledovanou jedničkou draftu, i on získal Calderovu trofej pro nejlepšího nováčka. A ani jemu se nevyhnulo strádání v dalších letech. A tak u něj Bedard našel zastání.

MacKinnon?

Superstar, jeden z nejlepších hokejistů planety.

Ale že by to tak bylo od jeho prvních sezon v NHL? Kdepak, naplno prorazil až v té s pořadovým číslem pět. Tehdy vystřelil mezi naprostou elitu, ve dvaadvaceti udělal 97 bodů.

Do určité miry pro něj sedí označení “late bloomer”. Ten, co rozkvete do plné krásy později. Touto optikou má tedy Bedard ještě dost času.

A MacKinnon na něm v rozhovoru pro The Athletic obdivuje, jak dobrý je, i přes veškeré tápání a výchovné lekce, které chicagský supertalent zažívá, už teď.

“Je to devatenáctiletý kluk a sbírá skoro bod na zápas. Vraždil bych za taková čísla, když mi bylo stejně. V devatenácti jsem udělal tak 30 bodů,” prohodil MacKinnon.

Na to, jak se s bídnými statistikami vyrovnával, zavzpomínal: “V juniorce jsem býval top hráčem, takže neprosazovat se pro mě bylo cosi nového, neobvyklého.” A pokračoval: “Víte, jednoduše to nějaký čas chce, než si zvyknete na NHL a dozrajete pro ní.”

Bedard je ovšem v jeho očích na tom herně solidně už nyní.

“Upřímně si myslím, že si Connor vede skvěle. Spoustu toho vytvoří, jen mu to jednoduše nepadá a neprosazují se ani jeho parťáci. To se stává.”

Respekt platí vzájemný, Bedard, autor 52 bodů v 66 zápasech, coloradského tahouna obdivuje.

“Je to jeden z nejlepších plejerů v NHL. Je dominantní, obzvlášť v posledních letech. Jeho slova pro mě znamenají víc, než když o mluví či píšou média.”

Čím ho MacKinnon inspiruje?

“Samozřejmě je o parník rychlejší než, ale líbí se mi jeho přístup k útočení. To, jak se rozjede středem kluziště a dostane beky na paty. Tohle bych rád uměl. Vím, že nikdy své bruslení nezlepším tak, abych se mu vyrovnal, ale chci hrát takhle,” prohodil.

Mimochodem, čerstvě má za sebou premiérový souboj dvou posledních jedniček draftu, na který se s Macklinem Celebrinim svorně těšili.

Slavila mladší ze zámořských nastupujících hvězd, Žraloci ze San Jose zvítězili 4:2. A také jako jediná bodovala (0+1). Bedardovo slabší období trvá...

