Za dalším pohárem? Florida je o chlup horší než loni, ale šlape pořád dobře

Florida má za sebou dvě mimořádně náročné sezóny. Pokud už projdete až do finále, máte po něm velmi krátké léto. Navíc spoustu jizev a šrámů k regeneraci. Je vcelku obvyklé, že po takové náloži mužstvo minimálně vstupuje do sezóny rozpačitě, pokud jí nepokazí celou.

Panteři po nezdaru s Vegas ve finále 2023 v další, roce vše napravili. Znovu se prokousali mezi nejlepší dva týmy ligy a tentokrát už těžkou roli proti Edmontonu zvládli. Jelikož jsou právě v polovině základní části, je prostor bilancovat.

„Probudíte se a najednou je půlka sezóny. Není čas moc se ohlížet dopředu ani zpátky. Žijete dneškem,“ říká trenér Paul Maurice.

Florida si coby obhájce titulu nestojí špatně. Žádná vítězná kocovina, nebo aspoň ne dlouhá. Momentálně drží druhé místo v Atlantické divizi. Pro srovnání, loni měli Panteři v půlce sezóny bilanci 27 výher – 12 porážek, 2 prohry po základní hrací době. Letos 24 – 15 – 2.

„Jsem spokojený s tím, jak se s pozicí obhájců vyrovnáváme. Je to neuvěřitelně přínosný proces. Úplně jiný balík emocí každý rok a my to zvládáme dobře,“ kvituje Maurice.

Nejdelší série porážek letos čítala čtyři zápasy. To není málo, ale šlo spíš o výjimku. „Pořád je na čem pracovat. Nicméně na to, jak daleko jsme poslední roky prošli, je to velmi dobrá pozice. Druhou půlku sezóny se pokusíme na tom všem stavět,“ říká Carter Verhaeghe.

Kde mají Panthers největší mezery?

Mírně mohou zlepšit defenzivu. Taky jí potřebují ozdravit. Už pár zápasů chybí specialista na oslabení Niko Mikkola. Aaron Ekblad rovněž bojuje se zdravotními problémy. I bez těchto zádrhelů však nebyla obrana Panthers na úvod sezóny zrovna bez chyby.

Vyrovnanější výkony se žádají od brankářů. Sergej Bobrovskij i Spencer Knight měli oba v průběhu sezóny velmi slušné momenty, ale celková čísla hovoří jasnou řečí. Šestatřicetiletý Rus má procento úspěšnosti jen 90,1. Třiadvacetiletý Američan 89,1. Bobrovskij jde aspoň nahoru, v posledním tuctu duelů už držel procento 92,1. Jde o konzistenci.

Ofenziva vypadá lépe. Průměr nastřílených branek 3,24 je ve středu 8. ledna desátý nejlepší průměr v lize. Úspěšnost přesilovky 25% šestý flek. Mimochodem, deset branek v oslabení je zdaleka nejlepší zápis v NHL (druhá Tampa Bay 7), čili Panteři se nebojí vyrazit dopředu ani ve čtyřech. V posledních týdnech se ale drželi trochu zkrátka a nastříleli jen 15 branek v osmi zápasech.

„Hodně toho můžeme zlepšit a hodně se toho snažíme zlepšit. Někdy je to běh na delší trať, ale zase nemá smysl koukat moc daleko. Soustředíme se na dnešek,“ připomněl trenér.

Share on Google+