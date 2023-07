Za dobrou práci pořádná odměna. Hakstol podepsal do roku 2026

První sezona bída, ta další velká paráda. V Seattlu si koncepční práce dokáží vážit. Takže poté, co podepsal prodloužení smlouvy generální manažer Ron Francis, se dočkal i hlavní trenér Dave Hakstol.

Smlouva potrvá až do konce sezony 2025/26. Jinými slovy, u týmu by podle kontraktu měl být ještě další tři sezony.

Čtyřiapadesátiletý Hakstol dovedl Kraken do play off. Jeho tým si vedl obdivuhodně, i proto se stal finalistou Jack Adams Award pro nejlepšího trenéra NHL.

"Celý trenérský štáb jsme hrdí na to, co náš tým dokázal, jak byli pro úspěch kluci zapálení," řekl Hakstol pro webové stránky klubu. "Byla to skvělá skupina, se kterou se parádně pracovalo.“

Seattle si oproti své úvodní sezóně polepšil o 19 výher a 40 bodů. Progres byl ale očividný nejen řeší bodů a čísel, ale také na ledě. Výkony byly mnohem lepší, hráči hráli s velkým nadšením a play off bylo zaslouženou odměnou.

"Věříme, že s Davem jako hlavním trenérem jdeme správným směrem. Bylo důležité dát mu najevo důvěru prodloužením smlouvy," řekl generální manažer Ron Francis. "Dave a jeho spolupracovníci odvedli skvělou práci při vytváření semknutého a týmového myšlení v naší šatně a jejich pracovní morálka pomáhá udávat tón našemu týmu. Úspěch zapsal on sám i celý tým. Zaslouží si to.“

Hakstol, kterého Seattle najal jako svého prvního trenéra vůbec, má za dvě sezony bilanci 73-77-14. Tuto bilanci ale výrazně kazí první sezona, nicméně v té druhé Seattle v prvním kole porazil v sedmi zápasech obhájce Stanley Cupu Colorado a ve druhém kole prohrál v sedmi zápasech s Dallasem.

"Dave a celý tým odvedl skvělou práci," řekl Francis po skončení sezony. "Dave je v tom denně, v kabině se vyzná a celou naši loď řídí.“

