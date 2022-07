Za Matthewsem, nebo za McDavidem? Blíží se trejd dvojnásobného šampiona!

Když Ottawa podepsala dlouhodobý kontrakt s Antonem Forsbergem, byl to jasný signál. Matte Murrayi, půjdeme jinudy. Jinou cestou, bez tebe. Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu a někdejší brankářská kometa je pro Senátory zbytečným a hlavně nepotřebným luxusem. Pro Toronto a Edmonton naopak Murray představuje riskantní, byť atraktivní řešení gólmanské otázky. Obě destinace jsou pro Kanaďana samotného přijatelné, výměna je na spadnutí. Ale kam?

Dočká se maskované posily Connor McDavid a jeho parta Olejářů, nebo Auston Matthews s Maple Leafs?

Dva z vládců NHL potřebují k dalšímu útoku na stříbrný pohár novou jedničku mezi třemi tyčemi a Murray se po prořídnutí dostupných možností, s trochou optimismu a víry v jeho znovuzrození, vyloženě nabízí.

V play-off opakovaně ukázal, že umí vítězit. I tato sezona nabídla pár záblesků jeho brankářského mistrovství. A restart na adrese, kde kabinu netíží hutná deka upletená z porážek, vyhlíží jako trosečník záchranářskou loď.

Nejspíš to byl důvod, proč před pár dny odmítl přestup do perspektivního, lež zatím ještě nezralého Buffala (neodvolal svou klauzuli o nevyměnitelnosti, Šavle měl na seznamu 10 organizací, kam nemohl být poslán bez svého souhlasu).

To Toronto a Edmonton patří ke špičce NHL a podle zámořských zdrojů osmadvacetiletý brankář o angažmá v obou klubech stojí.

Ne, nepřestavuje dokonalého spasitele. Vždyť Ottawa před ním upřednostnila Forsberga. Frajera, který dlouho býval během své zámořské kariry náhradníkem, někdy i trojkou.

Jenže stále je to muž, co dvakrát pomohl pittsburským Pens ke Stanley Cupu. A co na začátku letošního roku zvládl sérii devíti mačů, v níž pochytal 94,9 procenta. Tehdy naznačil: pořád to ve mně ještě je, zasloužím si šanci od silnějšího mančaftu.

Teď může přijít i kvůli tomu, že Marc-André Fleury, Vítek Vaněček či Ville Husso už mají nová angažmá. A Darcy Kuemper s Jackem Campbellem možná budou mít příliš vysoké nároky.

Od Kena Hollanda, který bez okolků říká "Potřebujeme gólmana, musíme jednoho získat," i Kyle Dubase by to každopádně vyžadovalo kurážnou sázku.

Z tří důvodů: Murray v posledních letech i kvůli zraněním nezářil, má křehkou psychiku a hlavně poměrně vysokou smlouvu: na 6,25 milionu dolarů. Platí až do léta 2024. Třetí z uvedených faktorů ale není neřešitelnou překážkou, Sens jsou prý ochotni část platu dál hradit.

Je otázkou, jakou část. Dostatečně velkou na to, aby Dubas či Holland šli rizika? Holland ví, že musí hrát va bank. Kvalitní brankáři se Edmontonu vyhýbají jako čert kříži a on už konečně potřebuje nějakého do kabiny Olejářů přivést.

A Dubas? Ten se odvážných kroků nebojí, navrch si uvolnil ruce, když se – poměrně draho – zbavil Petra Mrázka. Chicagské Blackhawks de facto uplatil, aby si "Mrázu" vzali. Navíc s ottawským generálním manažerem Pierrem Dorionem už navzdory rivalitě měnil.

A je tu ještě jeden důvod, proč zkusit vysvobodit Murrayho od Senátorů. Čahoun, co dřív lámal rekordy AHL a NHL, už pod torontským trenérem Sheldonem Keefem chytal. Ještě jako junior.

Teď se blíží chvíle, kdy se oba opět potkají. V šatně Maple Leafs. Nebo Dubase přebije Holland, kterému by už další léto plné marných pokusů o zisk gólmanské jedničky nikdo neodpustil? Znáte to, zoufalí lidé podnikají zoufalé věci.

Jasným vítězem této situace bude, alespoň tedy okamžitým, Ottawa. Sens budou moct vyšponovat cenu výš, než by bylo ještě před pár týdny představitelné.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+