Za rok fuč? Uvidíme, říká Zacha

Vlastně to všechno vyšlo tak, jak mělo. Boston upsal obě své legendy a navrch k nim poctivého a pracovitého borce, jehož na začátku léta získal z New Jersey. Pavel Zacha sice podepsal pouze na rok, jeho odchod po sezoně však není ničím jistým. Až čas ukáže, jestli změní adresu, nebo ne.

Je však pravdou, že když už za tak zavedené jméno, jakým Erik Haula určitě je, získáte pětadvacetiletého borce, jemuž končí smlouva, asi čekáte víc než roční podpis na 3,5 milionů dolarů.

Podpis může ale nakonec vyhovovat oběma stranám. Zacha může za rok ukázat své kvality a ještě nechat narůst svou cenu, Boston zase za rok může spustit přestavbu a Zachův kontrakt mu nebude překážet.

„Po jednáních s mým agentem i Bostonem jsme došli k závěru, že se radši budeme soustředit jenom na jeden rok. S tím, že přichází Bergy a Krejčí, přichází velká šance něco dokázat. Všichni se tu tak nějak soustředíme na tenhle rok,“ vysvětloval Zacha. „Pokud všechno půjde dobře, klub ví, že bych tu rád zůstal dlouhodobě.“

Jestli dlouhodobý kontrakt klapne, to je ve hvězdách. Mnohem blíž je ale vytvoření velké české kolonie. Boston má momentálně pod palcem Krejčího, Pastrňáka, Noska, Zbořila a Zachu. Vyloženě se tak nabízí ryze český útok se Zachou, Pastrňákem a Krejčím, kterého má Zacha za velký vzor.

„Hodně jsem ho sledoval,“ přiznal. „Neskutečně šikovný centr, který umí do obrany i do útoku. Je to někdo, koho sledujete a ke komu vzhlížíte. Jsem nadšený, že se rozhodl vrátit. Mít pět Čechů v jednom týmu, to je celkem rarita.“

Sestavou se bude hodně hýbat, to je jasné. Zacha se však musí připravit spíše na pozici křídla. Bergeron, Krejčí i Coyle by totiž měli být v hierarchii před ním. Zachovy defenzivní dovednosti budou jistě potřeba, avšak sám ví, že podstatná jsou čísla v útoku.

„Na bránění jsem se soustředil víc, než by bylo záhodno,“ reflektuje poslední roky. „Každý mi říká, že mám super střelu. Musím dávat víc gólů, být víc sobecký. Snažím se na tom pracovat.“

