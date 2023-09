Začátek sezony Isles bez Romanova? Vypadá to tak. Návrat Pariseho ve hvězdách

Se blížícím se začátkem tréninkového kempu počítají New York Islanders komplikace. Ve hvězdách je budoucnost zkušeného útočníka Zacha Pariseho, navíc se neví, jestli se z operace stihne zotavit obránce Alexander Romanov.

Romanov totiž podstoupil operaci ramene krátce poté, co Islanders vypadli na konci dubna v šestém utkání prvního kola s Carolinou z play off.

Třiadvacetiletý obránce kvůli zranění v horní části těla vynechal posledních pět zápasů základní části a první dva zápasy vyřazovacích vojů. Vrátil se na třetí zápas proti Hurricanes, ale ve čtyřech utkáních si nepřipsal ani bod.

"Bude to těsné," řekl k tomu generální manažer Lou Lamoriello. "Už bruslí, na ledě dělá vše. Budeme tak opatrní, jak jen to bude možné. Kdyby to záleželo na něm, hrál by se dvěma zlomenýma nohama."

Kdo naopak o své budoucnosti přemýšlí, to je Zach Parise. Ten se nezúčastní tréninkového kempu a zůstává volným hráčem.

"Zach Parise tady s námi nebude," potvrdil Lamoriello. "Zach bude se svou rodinou. Uvidíme, jak se bude vyvíjet ve zbytku sezony, ale právě teď je pro něj důležité, aby byl s rodinou. Strávil několik let bez ní, proto se takto rozhodnul."

Parise již letos dříve prohlásil, že buď bude v této sezóně hrát za Islanders, nebo ukončí kariéru. "Pokud je mi známo, do důchodu se nechystá," dodal Lamoriello. "Ani si to já osobně nemyslím."

Oba spolu mají velmi blízký vztah, jelikož to byl Lamoriello, kdo Pariseho draftoval.

"Dveře má vždycky otevřené," zdůraznil Lamoriello. "A myslím, že každý ví, jaký vztah se Zachem mám, už od doby, kdy mu bylo 17 let, a chápu, oceňuji a respektuji jeho rozhodnutí. Když máte takového hráče, umožníte mu mít pauzu tak dlouho, jak chce, aniž byste na něj tlačili. Udělal správné rozhodnutí pro svou rodinu. Dveře u nás má otevřené, volné necháme i jeho číslo na dresu.“

