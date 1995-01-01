Zacha je zpátky na ledě. Sledovat olympiádu? Frustrující, přiznal. Našel však i pozitiva

20. února 4:31Jakub Ruč
Před olympijskými hrami zavařil trenérům národního týmu, teď už je ale útočník Bostonu Pavel Zacha po zranění zpátky na ledě. Ve středu si s týmem střihl trénink, po kterém následovala rozprava se zástupci tamních médií.
Zachův olympijský sen zhatilo utkání s Philadelphií hrané 30. ledna, český útočník v něm utrpěl otřes mozku a poslední dva mače před pauzou pak úplně vynechal.
„Nejdřív jsem myslel, že na olympiádu pojedu. Můj stav se tři dny zlepšoval, ale pak začal stagnovat, a dokonce se během dalších pěti, šesti dní zhoršil. Pak už jsem věděl, že se nestihnu uzdravit. Bylo to frustrující, ale s tím už nic neudělám. Zdraví je na prvním místě,“ říkal při rozhovoru v kabině Zacha.
„Na zápasy se mi nedívalo snadno, když jsem tam nemohl být a zažít olympijské hry na vlastní kůži,“ přiznal. „Pořádně jsem to sledoval až od čtvrtfinále. Na druhou stranu je fajn, že jsem díky přestávce nezmeškal moc zápasů v sezoně a měl jsem čas se pořádně uzdravit.“
S 28letým rodákem z Brna počítal realizační tým Radima Rulíka na pozici centra. A nejspíš do první formace k Davidu Pastrňákovi. I proto se prakticky po celý turnaj hledalo ideální složení nejúdernější české letky.
„Mluvili jsme s Donem Sweeneym (generálním manažerem Bostonu, pozn. red.) a českým GM. Když bylo jasné, že se k národnímu týmu nepřipojím, dali jsme jim vědět, že můžou povolat dalšího hráče,“ přiblížil Zacha.
Tím dalším hráčem se stal útočník Sparty Filip Chlapík, který patřil k nejpozitivnějším překvapením českého výběru. Do turnaje v Miláně vlétl gólem proti Francii, vyčníval pohybem a skončil na bilanci 2+1. Živelně vlastně vypadal celý jeho útok s Martinem Nečasem a Davidem Kämpfem.
„Všem, co chtěli kvůli mně do Milána jet, jsem musel zavolat, ať zruší hotely a podobně. Neříkalo se mi to snadno, ale nakonec každý pochopil, že zdraví je hlavní,“ posteskl si Zacha. Hned ale otočil list: „Snažím se o tom přemýšlet pozitivně, což šlo prvních pár dní těžko. Aspoň si díky pauze trochu odpočinu a budu ready na zbytek sezony v Bostonu.“
