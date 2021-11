Zacha skóroval proti Rangers. Vladař udržel čisté konto!

Největší českou hvězdou se stal Dan Vladař, kterému se povedlo udržet první čisté konto v NHL. V těsném závěsu zůstal Pavel Zacha, jehož gól ze závěru třetí třetiny přinesl jeho týmu alespoň jeden bod do tabulky. Na střeleckou listinu se v noci dostal i Slovák Martin Fehérváry.

Pavel Zacha (New Jersey Devils)

Velice důležitý gól v noci vstřelil Pavel Zacha. Útočník New Jersey dokázal v samotném závěru srovnat a nasměroval zápas do prodloužení. Pro Zachu to je sedmý gól v sezóně!





Martin Fehérváry (Washington Capitals)

Gól v oslabení si na své konto připsal slovenský obránce Martin Fehérváry. Domácí se dostali do přečíslení dvou na jednoho a Fehérváry z levé strany prostřelil gólmana Penguins.





Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Ottawa Senators - Calgary Flames 0:4

Dan Vladař (CGY) – 27 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00

Boston Bruins - Montreal Canadiens 5:2

David Pastrňák (BOS) – 0+1, +1 účast, 3 střely na bránu, 0 TM, čas na ledě 20:57

Tomáš Nosek (BOS) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, 0 TM, čas na ledě 14:34

Jakub Zbořil (BOS) – 0+1, 0 účast, 0 střel na bránu, 0 TM, čas na ledě 17:15

New York Rangers - New Jersey Devils 4:3sn.

Pavel Zacha (NJD) – 1+1, +1 účast, 3 střely na bránu, 0 TM, čas na ledě 18:38

Tomáš Tatar (NJD) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, 0 TM, čas na ledě 16:37

Washington Capitals - Pittsburgh Penguins 6:1

Vítek Vaněček (WSH) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,0 %, odchytal 59:39

Martin Fehérváry (WSH) – 1+0, +2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:59

Anaheim Ducks - Vancouver Canucks 5:1

Jaroslav Halák (VAN) – 33 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,2, odchytal 58:29

