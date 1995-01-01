Zacha válí, medvědí bídě navzdory. Bod na zápas sbírají čtyři Češi!

24. října 17:00Tomáš Zatloukal
Prožívají šňůru, kterou by tuze rádi rozsápali. Šest proher za sebou... Jenže drápy Bruins jsou mnohdy tupé, a jejich hra často bezzubá, jindy zase plná blech, či spíš much. Nemělo by se ale přehlížet to, jak vehementně se snaží mizérii tradičního klubu z Beantownu zvrátit dva čeští hokejisté – jeden, který to dělá už roky, a druhý, co se potkal s náramnou formou.
Aby sbíral Zacha bod na utkání?
Tak o tom snili naposledy snad Ďáblové z New Jersey, když z něj před deseti lety udělali šestku draftu. I oni ale věděli, že spíše berou komplexního forvarda než mašinu na góly a nahrávky.
A hleďme... Zachovi se skví ve statistikách bilance 2+7! Možná o to cennější, že šest z devíti duelů Boston prohrál (byť osobně by jistě radši bral výhry). Brněnský rodák se neveze na vlně týmového úspěchu.
Ne, on jde proti proudu a dělá vše proto, aby ukončil výsledkové tápání.
Jen Martin Nečas a Pastrňák nastřádali v aktuální sezoně více bodů, průměr alespoň jednoho punktu za večer si drží ještě Tomáš Hertl. Potěšující!
Zacha dostává obecně od nového kouče Marca Sturma poměrně dost prostoru, hraje 18 minut za mač. Tradičně válí na buly. Nečeká, neschovává se, naopak tvoří hru, spousta akcí začíná od něj.
Působí rozhodně, sebevědomě, vyspěle.
Čerpá ze zkušeností, byť je mu teprve osmadvacet, má přes 600 startů v NHL.
„Cítím se v pohodě,“ říká. Byl vidět už v přípravě, přenesl si to také do startu základní části a optimisté už mluví o tom, že by mohl padnout jeho osobák. Tedy 59 bodů z ročníku 23/24.
Ale znáte to, nejde o sprint, ale o maraton. Důležité je udržet si kvalitní výkonnost dlouhodobě. A navíc je tu spousta proměnných.
Šušká se, že Bruins mají v hledáčku vícero posil, těžko odhadovat, jak potenciálně zamíchají formacemi. A stále se mluví také o možném Zachově přesunu.
Odchodu jinam.
Bostonský GM Don Sweeney nemá mnoho hráčů, kteří by mu mohli přinést solidní protihodnotu a zároveň jsou pro něj postradatelní.
Pastrňák, Charlie McAvoy, Jeremy Swayman? Nedotknutelní. Zacha? Tam už se prostor pro debatu otevírá.
Téma bylo hodně živé v létě (Trejd Zachy? Řeší se dva zájemci. Napověděl by o směru organizace). A Zacha ho svými výkony teď rozhodně nepohřbívá..
Naopak.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.