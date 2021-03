Zachova úchvatná série končí. Kam tahouna Ďáblů katapultovala mezi Čechy?

Desetkrát za sebou bodoval, vydatně zatápěl obranám soupeřů. Až známí betonáři z New Yorku Pavla Zachu zastavili, český centr vyšel ze zápasu s fotbalovým výsledkem 2:1 pro Ostrovany naprázdno. Nedostal se ke střele, nepomohly ani téměř čtyři minuty na přesilovce. Chyběl mu parťák Nico Hischier. Pozornost (nejen) fanoušků New Jersey by se ovšem měla upírat jiným směrem. K pozitivům. K dlouhatánské šňůře, kterou Zacha zvládl mezi 30. lednem až 28. únorem. Co o něm ukázala?

Bodovat 10 zápasů za sebou?

To už chce pořádný kumšt.

Ostatně Devils před necelými šesti lety Zachu draftovali s tím, že v hokejovém řemeslu vyniká a ční nad mnohými vrstevníky. Udělali z něj šestku draftu, dřív šel talent z Česka na řadu naposledy na sklonku milénia. V roce 2000 si zvolil Columbus ze čtvrtého místa Rostislava Kleslu.

Zachovi nějaký ten pátek trvalo, než se v NHL osmělil, rozkoukal a začal prodávat své nadání. Mezitím se mluvilo o jeho intencích prchnout do Ruska i neochotě reprezentovat. Zlí jazykové se s brněnským rodákem vůbec nepárali a přišpendlili mu visačku "draftový omyl."

Jako by všichni ti kritici zapomínali, že Zacha teprve letos v dubnu oslaví čtyřiadvacáté narozeniny. Lámat hůl nad někým ve věku vysokoškoláka před promocemi? Pošetilé.

Zacha nelichotivou nálepku definitivně setřásl právě čerstvou bodovou sérií. Už loni na přelomu zimy a jara válel, teď svou hru ještě pozvedl. A snese srovnání s nejlepšími krajany v NHL. Vždyť jen čtyři Češi jsou v tuto chvíli produktivnější, Zacha je se 14 body na dělené páté pozici s Jakubem Vránou.

Opět se ocitl v hledáčku reprezentace, tentokrát by se ním jistě počítalo do výraznější role.

Sklízí pochvaly ze všech stran, smeká před ním i velezkušený a přemýšlivý kouč Lindy Ruff. "Když je na ledě, jsme lepší týmem. Zároveň ví, kde má ještě rezervy, a chce je odstranit," řekl po Zachově tříbodové show proti Buffalu.

Ďáblové nemají produktivnějšího borce, Zacha se řadí mezi lídry perspektivního kádru. Lidem dříve přicházel vyhořelý, možná i byl, nyní je ale při chuti a plný elánu. Sebevědomější a silnější, k tomu stále pracant. Ke šňůře 10 zápasů s bodem ale jen píle a sebedůvěra nestačí.

Zacha během ní demonstroval své nadání. A potenciál, co v něm už jen nedříme, ale dere se ven. Kouč Ruff i kapitán Hischier si všímají jeho dělové rány. "Střelu zápěstím má jednu z nejlepších v NHL," shodují. Fanoušci mluví o tom, že připomíná laserový paprsek.

Borec se 37 na zádech zaujal také svým přehledem. Několikrát vytvořil pro spoluhráče vyloženou šanci. Jeho přihrávky nebyly pokaždé milimetrové, ale i tak vedly ke gólům. Troufal si na odvážné pasy, tvořil hru.

Zacha za oněch deset partií nastřádal tucet bodů, za čtyři góly a osm asistencí.

Málokterá z českých "mladých pušek" se v NHL může pochlubit takovou sérii. Filip Chytil? Nikdy se nepřehoupl přes pět mačů. Martin Nečas? Čtyři partie. Filip Zadina? Dvě.

Čerstvě pětadvacetiletý Vrána se zastavil loni na velmi solidních devíti utkáních. A to přitom hrával a hraje ve Washingtonu málo. Další pětadvacátník Dominik Kubalík se může pochlubit sérií nataženou na šest večerů.

Samozřejmě, David Pastrňák je kategorie sama pro sebe. Má za sebou 12 a dokonce také 13 zápasů dlouhé šňůry. Ostatně patří mezi superhvězdy NHL. K těm má Zacha daleko. Stejná distance ho ovšem už dělí od pověsti ryzího specialisty na oslabení.

Vyprostil se z role poctivce pro černou práci. Má na víc. Sám se o tom přesvědčil už loni, jeho progres pokračuje. Kde se zastaví?

