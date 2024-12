Zachrání Avalanche Gibson? Anaheim prý jedná o výměně

Colorado Avalanche se motají na hraně postupu a nepostupu do play-off, ale i přes zlepšenou herní formu stále čelí vážným otázkám ohledně své brankářské situace. Avalanche jsou v tabulce NHL na chvostu v průměru obdržených gólů na zápas (3,65) a ani jeden z jejich gólmanů se nevešel mezi 45 nejlepších v procentuální úspěšnosti zákroků. Přesto tým jak interně, tak navenek vyjadřuje důvěru v duo Alexandar Georgiev a Justus Annunen.

Nicméně, v kuloárech NHL sílí spekulace, zda generální manažer Chris MacFarland nebude muset sáhnout po nové brankářské jedničce, aby Avalanche zvýšili své šance na Stanley Cup.

„Oficiální stanovisko klubu je, že věří svým gólmanům. Ale statistiky naznačují opak. A pokud chcete bojovat o mistrovský titul, musíte si představit, že někdy během sezony se to mezi tyčemi bude muset vyřešit,“ řekl k tomu novinář David Pagnotta.

Ten zmínil, že mezi jmény, která kolují v souvislosti s Coloradem, se objevují Mackenzie Blackwood ze San Jose Sharks nebo Dan Vladař z Calgary Flames. Avalanche by však mohli sáhnout i po zvučnějším jménu, například Johnu Gibsonovi z Anaheimu Ducks.

„Gibson je připraven posunout se dál,“ řekl Pagnotta. „Musí ale ukázat, že je po zranění v pořádku a dokáže pravidelně chytat. Jakmile se mu to podaří, je pravděpodobné, že bude cílem Colorada. Anaheim je navíc v situaci, kdy je ochoten část jeho kontraktu podržet, což dává obchodu smysl. Má smlouvu na dalších pár let s platem 6,4 milionu dolarů.“

Gibson, 31letý gólman, má ve své smlouvě klauzuli o 10 týmech, do kterých nesmí být vyměněn, ale dá se čekat, že by přestup do týmu se šancí na Stanley Cup uvítal – a Avalanche by mohli být právě tou nejlepší možností.

Další žurnalista Dennis Bernstein upozorňuje, že by Colorado nemělo čekat příliš dlouho. „Pokud se jejich současní gólmani během následujících 10–20 zápasů zlepší, mohou říct, že to zvládnou s nimi. Ale stát se může i opak,“ řekl Bernstein.

Zároveň ale varoval před přílišným otálením: „Podívejte se na Devils z loňska. Měli spoustu zranění, ale to, že čekali příliš dlouho na posílení brankoviště, je stálo play-off. Nečekejte, udeřte, dokud je železo žhavé.“

