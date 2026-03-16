Záchranná mise splněna! V Ottawě ale místo nadšení z postupu převládla spíš úleva

13. dubna 12:00David Zlomek
Ottawa Senators definitivně potvrdili, že jejich loňský návrat mezi elitu nebyl náhodným výstřelem do tmy. Podruhé za sebou si zahrají vyřazovací boje o Stanley Cup, a to díky sobotní suverénní výhře 3:0 nad New York Islanders, kterou zpečetila porážka Detroitu s New Jersey.
Cesta do letošního play-off přitom připomínala spíše jízdu na horské dráze. Ještě v lednu se tým po sérii proher krčil na dně Východní konference a statistické modely mu dávaly mizivou, patnáctiprocentní šanci na postup. „Hrajeme teď opravdu dobrý hokej,“ uvedl útočník Michael Amadio. „Musíme jít den po dni a nedívat se příliš dopředu. Play-off bude samozřejmě úplně nová výzva, takže se na ni musíme pořádně připravit.“
Znovuzrození Ottawy v roce 2026 je o to působivější, čím hlubší byl jejich zimní útlum. Tým se v lednu potýkal s nevyrovnanými výkony brankářů, bídnou hrou v oslabení a absencí kapitána Bradyho Tkachuka. Do toho všeho si opora v brankovišti Linus Ullmark musela vzít volno kvůli duševnímu zdraví. Přesto v šatně panovalo odhodlání nepříznivý vývoj zlomit. „Možná to chvílemi vypadalo ošklivě, ale náš tým si věřil. Celou dobu jsme věděli, že se do této pozice nakonec dostaneme,“ prohlásil útočník Ridly Greig. Od poloviny ledna Senators nasbírali bilanci 23 výher, 8 porážek a 5 proher v prodloužení, což je v tomto úseku sezony řadí na špičku celé NHL.
Klíčovým faktorem tohoto vzestupu byla radikální náprava hry v oslabení pod taktovkou asistenta Mika Yea a především velkolepý návrat Ullmarka. Švédský gólman od svého lednového návratu do sestavy vyhrál 14 zápasů a v dubnu drží fantastickou úspěšnost zákroků nad 92 procenty.
Proti Islanders si připsal třetí čisté konto a potvrdil, že je v životní formě. „Je neuvěřitelný,“ vysekl mu poklonu Greig. „Na začátku nás v zápase podržel, pak jsme dali pár gólů a už to jelo.“ Trenér Travis Green mohl být po zápase spokojený, přestože jeho tým musel o postup tvrdě bojovat až do samotného závěru základní části. „Hráči si zaslouží uznání, vzali to za správný konec a úkol splnili,“ dodal Green.