Zachův přechod k Bruins by měl být hladký. Zná část týmu a v Bostonu už má dům

Přestup do jiného klubu s sebou obvykle nese spoustu nástrah a rizik, v případě Pavla Zachy ale výměna snad ani nemohla dopadnout lépe. Do Bostonu byl trejdován za Erika Haulu. Z mnoha důvodů lze předpokládat, že přechod k Bruins by v jeho případě měl proběhnout hladce.

Předně zná osobně hned několik hráčů, pochopitelně hlavně Čechy. „S Jakubem Zbořilem jsem fakticky vyrůstal,“ cituje pětadvacetiletého Čecha NBC Sports. „Znám ho snad od svých čtyř let, jako děti jsme byli nejlepší kamarádi. Hráli jsme spolu asi do třinácti let a pak ještě za národní tým. Ihned mi psal. Je legrační, jak se věci po těch letech seběhly. Budeme zase hrát spolu.“

Zbořil nebude jediná známá tvář v novém působišti. „David Pastrňák je jen o rok starší než já. Hrávali jsme spolu za národní juniorské výběry. Je fajn znát hodně kluků v týmu. Každý, s kým jsem zatím mluvil, se ke mně choval velmi příjemně. Těším se.“

Tím Zachova vazba na Boston zdaleka nekončí. Tráví zde pravidelně léto. „V létě tady trénuji, hodně hráčů zde znám. Kdykoli jsem proti nim hrál, bylo to náročné. Bude fajn k nim patřit.“

Jak se dostal k letní přípravě v Massachusetts? „Když se mnou hráli Brian Boyle a Jimmy Hayes v New Jersey, nabídli mi, jestli s nimi nechci trénovat ve Foxboro (pozn.: asi 30 km od Bostonu). Moje přítelkyně žije v Needhamu, tak jsem si řekl: ‚OK, strávíme léto tady. Budu tu trénovat.‘ Fungovalo to výborně. Od té doby trénuji v létě zde.“

„Mám to tam rád. Poznal jsem tam spoustu lidí. Je to velké hokejové město, takže máte příležitost zabruslit si s dobrými hráči. Bude to pro mě snazší, když vím, že mě tam vyměnili. Vlastně to pro mě nebude velká změna,“ vysvětloval na seznamovací tiskové konferenci Zacha.

Rodák z Brna rovněž přiznal, že v bostonské oblasti koupil loni dům. Skutečně zřídkakdy má hokejista při výměně v NHL na novém místě okamžitě vyřešené bydlení, Zacha ano. Stěhování by tedy neměl být žádný velký problém.

Se samotným trejdem tak trochu počítal. New Jersey patří sedm let, šest let za něj nastupoval. Potenciál zcela nenaplnil, výměna nebyla překvapením. „Myslel jsem na to. Měl jsem nějaké informace od agentů, že k tomu může dojít. Potkalo mě to poprvé v kariéře, nevěděl jsem, co očekávat, ale v hlavě jsem na to připravený byl,“ uzavřel Zacha.

