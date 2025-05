Začíná se ostřit. Kdyby to byl McDavid, byl by to pětiminutový trest, stěžuje si DeBoer

Dallas Stars kritizují rozhodnutí rozhodčích po zákroku Darnella Nurse na Roopeho Hintze v druhém zápase finále Západní konference. V závěru třetí třetiny, za stavu 3:0 pro Edmonton Oilers, zasáhl Nurse Hintze holí zezadu přes nohu. Incident byl posouzen u videa, ale rozhodčí udělili pouze dvouminutový menší trest za sekání. Hintz po zásahu zůstal ležet na ledě a musel být za pomoci spoluhráčů odveden do šatny. Do utkání se již nevrátil.

„Odpovím otázkou: Myslí si někdo v této místnosti, že kdyby Connor McDavid byl ten, kdo je odnesen z ledu, nebyl by to pětiminutový trest?“ prohlásil po utkání trenér Dallasu Peter DeBoer. Na dotaz ohledně zdravotního stavu Hintze nechtěl spekulovat.

Podobně reagoval i kapitán Jamie Benn: „Nelíbilo se nám to. Kdyby místo Hintze šel po takovém zákroku do tunelu McDavid, chtěl bych vidět, jak by to dopadlo.“

Hintz byl v době incidentu postaven před brankou Edmontonu, kde nejprve lehce strčil do Nurse. Ten následně otočil tělo a reagoval sekem směrem k levé noze finského útočníka.

Zásah byl podle některých výkladů pravidel na hranici pětiminutového trestu – konkrétně článek 61.3 uvádí, že v případě zranění následkem sekání má být uložen větší trest. Hintz led opouštěl bez kontaktu levé nohy se zemí a byl veden Mikaelem Granlundem a Lianem Bichselem.

„Byl to důležitý hráč a ten moment zcela změnil naši situaci,“ uvedl po zápase asistent trenéra Dallasu. Hintz patřil mezi ofenzivní opory – do druhého utkání vstupoval s pěti góly a šesti asistencemi ve 14 zápasech play-off.

Zákrok a následné rozhodnutí vyvolaly napětí mezi oběma týmy. Série je nyní vyrovnaná 1:1 a stěhuje se do Edmontonu. Utkání číslo tři je na programu v neděli. Útočník Mason Marchment naznačil, že incident tým v paměti rozhodně udrží: „Tohle si necháte vzadu v hlavě. A když přijde příležitost, můžete ji využít. Tahle série bude ještě dlouhá.“

