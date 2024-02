Začne Ottawa od znova? Totální výprodej se nechystá, Sens se ale výměnám nebrání

Uzávěrka přestupů se blíží rychlým tempem a jedním z týmů, který se na ni chystá, je Ottawa. Ne snad, že by posilovala před play off – je to přesně naopak. Právě ona bude celkem, jenž bude posílat posily ostatním. V ohrožení jsou skoro všichni.

Pro Steva Staiose, prezidenta hokejových operací a generálního manažera klubu, to bude první uzávěrka v této roli. Vzhledem k tomu, že on ani viceprezident Dave Poulin nemají žádné vazby na žádného z hráčů tohoto kádru, je možné téměř cokoli.

Existují sice nedotknutelní, kteří nebudou vyměněni za žádných okolností, ale vedení klubu sdělilo agentuře Postmedia, že Senators jsou otevřeni téměř všemu.

Staios agresivně usiluje o hráče, kteří mohou tomuto týmu pomoci k dalšímu postupu, a zároveň naslouchá, aby si udělal představu o hodnotě některých hráčů.

Nejvíce se diskutuje o útočníkovi Vladimiru Tarasenkovi, který bude od 1. července nechráněným volným hráčem, protože se předpokládá, že nejméně čtyři nebo pět týmů projevilo nějakou formu zájmu o jeho přivedení, aby pomohl s postupem do play off a úspěchu v něm.

Vedení Ottawy je pod drobnohledem, protože od chvíle, kdy Staios převzal otěže, prohlásil, že by rád provedl změny v kádru. Senátorům patří v lize až 28. místo a potřebují odvést ještě kus práce, aby se vrátili do play off.

Staios dal jasně najevo, že by rád doplnil tým o několik ostřílených borců, kteří by pomohli s vedením v šatně. Nemusí se nutně jednat o čtyřicetileté veterány, ale rád by pomohl sejmout část tlaku z hráčů jako Tkachuk, Thomas Chabot a Claude Giroux.

Pokud pomoc skutečně přijde, pak by Tkachuk tento aspekt rád uvítal. "Bylo by to fajn. Pokaždé, co můžete zlepšit tým, byste to měli udělat. A další hlas v kabině se hodí vždy,“ řekl.

Kromě Tarasenka bude v létě bez smlouvy také Dominik Kubalík, jehož odchod je téměř jistou věcí.

Share on Google+