Začnou Rangers od znova? Tihle tři hráči by mohli opustit Manhattan

New York Rangers zažívají neuspokojivou sezonu, která je na míle vzdálená té minulé, kdy tým získal Presidents' Trophy. Byť poslední výhry dojem trochu napravují, tým se potýká s otázkami ohledně své budoucnosti. Spekulace o výměnách klíčových hráčů nabírají na síle. Mezi nejčastěji zmiňovanými jmény jsou tři hráči, kteří by mohli být v centru zájmu.

Chris Kreider, dlouholetý hráč Rangers, který strávil celou svou kariéru v New Yorku, je jedním z hráčů, o kterých se v souvislosti s možnou výměnou spekuluje. Kreider, jenž je nyní v pátém roce šestiletého kontraktu na 45,5 milionu dolarů, se potýká s poklesem formy – v 34 zápasech zaznamenal jen 15 bodů (13 gólů a 2 asistence). To je výrazný propad oproti loňské sezóně, kdy si připsal 75 bodů, a jeho situaci komplikují i zdravotní problémy.

Navzdory letošním potížím by Kreider díky svým střeleckým schopnostem mohl být zajímavým hráčem pro týmy, které hledají zkušeného střelce. Zprávy o jeho zlepšujícím se zdravotním stavu navíc zvyšují pravděpodobnost, že by mohl být součástí výměny.

K’Andre Miller, mladý obránce ve věku 24 let, zatím nedokázal naplnit očekávání, která do něj Rangers vkládali. S pouhými sedmi body ve 35 zápasech nedosahuje úrovně ofenzivního obránce, kterou si v New Yorku představovali. I když na ledě tráví přes 20 minut na zápas, jeho role na pravé straně druhé obranné dvojice mu příliš nevyhovuje, navíc kupí ohromné množství chyb.

Miller by mohl najít nové možnosti v týmu, jenž potřebuje obránce pro první obrannou dvojici. Jako omezeně volný hráč na konci sezony by mohl být atraktivním cílem pro týmy, které hledají hráče s potenciálem do budoucna.

A na závěr Ryan Lindgren, 26letý bek známý svou fyzickou hrou a spolehlivou defenzivou, je dalším hráčem, jehož budoucnost v Rangers je nejistá. I když hraje v první obranné dvojici po boku Adama Foxe, jeho čas na ledě zůstává pod 20 minutami za zápas. Přesto je díky své schopnosti blokovat střely a narušovat soupeřovy akce jedním z nejlepších defenzivních hráčů v NHL, byť i on zažívá o dost horší ročník, než bývá zvyklý.

Lindgrenův kontrakt na 4,5 milionu dolarů vyprší po této sezoně. Jeho kvality by mohly na přestupovém trhu přilákat týmy ochotné za něj nabídnout zajímavou protihodnotu, což Rangers mohou preferovat před letním licitováním o nové smlouvě.

