Záda mu drolila kariéru, první gól dal za 10 sekund. Teď má v kapse životní smlouvu

Přejít z juniorského hokeje mezi profíky. Samo o sobě výzva, jedna z nejtěžších, zlomový bod kariéry. Jenže Gabriel Vilardi měl už tak nelehký úkol násobně ztížený. Posila winnipežských Jets na prahu dospělosti bojovala s zraněním zad, kvůli kterému přicházela o obří porce zápasů. Vynechat musel Vilardi i mistrovství světa do 20 let v roce 2019. Trable se mu vracely opakovaně. To už je ale teď minulost, Vilardi vše zvládl a má v kapse kontrakt na 6,875 milionu dolarů.

Vilardi si na báječné peníze nepřijde v Los Angeles.

V dresu Kings, za které 20. února 2020 debutoval v NHL.

Byla to tehdy senzace, po deseti sekundách svou první střelou mezi elitou skóroval! Překonal Sergeje Bobrovského.

Ne, syn italských rodičů, co se do Ontaria kdysi přesunuli z Kalábrie, tedy ze špičky boty, kterou jihoevropský poloostrov plný horkokrevných bytostí a fantastické kuchyně připomíná, bude nově hrát za Tryskáče.

Stal se součástí odstupného za nepochopeného génia, či snad věčně nespokojeného náfuku a potížistu (vyberte si, co je vám milejší). Zkrátka za Pierra-Luca Duboise.

Vilardi opustil klub, který z něj udělal v roce 2017 celkovou jedenáctku draftu, spolu se dvěma spoluhráči: Alexem Iafallem a Rasmusem Kuparim. Novou kapitolu kariéry mu pomůže rozepsat i další známá tvář Logan Stanley.

Kdo? Statný bek Jets, se kterým kdysi získal Vilardi v barvách Windsor Spitfires patrně nejprestižnější kolektivní trofej pro mladé hokejisty: Memorial Cup.

Vilardi, který je krom jiného i mistrem světa s Kanadou z roku 2021, přichází po sezoně, která mu zajistila skvělou vyjednávací pozici při rokování o novém paktu. Dal v základní části 23 gólů, nastřádal 41 bodů. Povedlo se mu i play-off (2+2 v pěti duelech).

Možná neoplývá takovým kumštem jako Dubois, nicméně i on má fortelu na rozdávání a umí být na ledě efektivní.

Jedenáctkou draftu se kdysi stal díky bravurním výkonům v mládežnické kategorii a za poslední roky v NHL ukázal, že i po vleklých potížích se zády ji hrát může a zvládne zaskakovat v top-six. Jednom ze dvou elitních útoků.

Ročně si "Gabe" přijde ve Winnipegu na 3,4375 milionu. A pozor, klidně by se mohlo stát, že i tak bude jedním z předních plejerů v poměru cena/výkon.

Potenciál tam je.

Lehké rezervy má v bruslení, doladit potřebuje i defenzivní činnost. Trajektorie jeho hokejové pouti každopádně opět stoupá. Po všech těch trablech to třiadvacetiletému sympaťákovi člověk musí přát.

