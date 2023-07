S Filipem Zadinou to nevypadá vůbec dobře. Vedení Detroitu měl oznámit, že chce z organizace pryč. Výměna nevyšla, nicméně pak ho nechtěl nikdo ani zdarma. Zatím tak zůstává v organizaci Red Wings, ale nikdo neví, co bude dál.

V sezoně 2022/23 se Zadina v NHL objevil jen v omezené míře. Trápilo ho zdraví a samozřejmě kolísavá výkonnost.

Proto požádal vedení Red Wings, aby ho v létě poslalo o dům dál. Tým se snažil hráčovo přání splnit, ale nepodařilo se mu najít vhodnou nabídku.

„Snažil jsem se pro něj najít místo, kde by mohl hrát. Snažil jsem se najít někoho, kdo má o Filipa zájem. A třeba by mu dal lepší a větší příležitost. To se mi nepodařilo,“ řekl novinářům generální manažer Detroitu Steve Yzerman. „Takže jsem ho dal na waiver listinu, chtěl jsem mu dopřát šanci jít někam, do nějaké jiné organizace, kde by mohl hrát víc.“

Ani tohle ale týmy nepřimělo Zadinu si vzít. Poté, co byl Zadina zařazen na waivers, si ho mohl stáhnout kterýkoli tým NHL, který byl ochoten převzít jeho smlouvu. Navíc s tím, že by Detroitu nemusel poslat žádnou protihodnotu.

Nestalo se. Zadina zůstává hráčem Detroitu.

„Nejlepší scénář, a to není vyloučeno, je, že přijde na tréninkový kemp, zvládne ho dobře, vypracuje si cestu do sestavy a bude hrát,“ doufá stále Yzerman. „Filip je dobrý mladý muž, je to sympatický mladík. Na draftu šel vysoko a s vysokými výběry přicházejí očekávání zvenčí i zevnitř. Bohužel teď je situace taková, že pokud se o něj nikdo nebude ucházet, je v naší organizaci a my nemůžeme udělat nic jiného, než tvrdě pracovat a sledovat, jestli se z něj stane hráč, jakým chce být.“

Filip Zadina debutoval v NHL v sezoně 2018/19 a od té doby odehrál v dresu Red Wings celkem 190 zápasů. Na kontě má 28 gólů a 40 asistencí, celkem 68 bodů.

Z tříletého prodloužení smlouvy na 5,475 milionu dolarů, kterou s Detroitem podepsal loni v létě, mu zbývají ještě dva roky.

