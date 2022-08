Filip Zadina je zatím velkým zklamáním pro Detroit Red Wings. Ne, že by si český útočník neodváděl poctivě svou práci, od šestky draftu však organizace z Michiganu přeci jen očekávala trochu více. I to se zdá být důvodem, proč je mladý forvard bez smlouvy. Trenér Detroitu Derek Lalonde s ním však má velké plány.

Lalonde nastoupil na lavičku Red Wings na konci června jako náhrada za Jeffa Blashilla. Jeho úkol je svým způsobem prostý a jednoduchý. Poprvé od sezony 2015/16 protlačit Detroit do play-off.

Jeho výchozí pozice se zdá být výborná. Má k dispozici několik let se budující mladé jádro, které je obklopeno pár zkušenými borci v čele s útočníkem Davidem Perronem. A celkově je vidět, že Detroitu dlouhá, avšak pečlivá, přestavba může začít přinášet tolik kýžené ovoce. Je k tomu ale potřeba pevná ruka kvalitního kouče.

Jedním ze základních stavebních kamenů této přestavby měl být i Filip Zadina. V roce 2018 si jej Detroit vybral už na šestém místě draftu, ale fanoušci Red Wings zatím nemohou být s výkony českého mladíka spokojeni. V letech 2018-20 mu to na farmě docela šlo, a sezonu 2019/20 neměl špatnou ani v NHL, když dosáhl na 8 branek a 7 asistencí v pouhých 28 zápasech.

Jenže místo toho, aby jeho produktivita výrazněji stoupala s ohledem na počet odehraných zápasů, začala se spíš - z pohledu průměru - snižovat. V uplynulé sezoně naskočil do 74 zápasů, a byť si stanovil v produktivitě osobní rekord, jeho 24 bodů za 10 gólů a 14 asistencí bylo zkrátka málo.

I to je jedním z důvodů, proč Detroit vyčkává s novou smlouvou pro bývalou šestku draftu. Steve Yzerman se nadále poohlíží po možných posilách a u hráčů, u nichž si to může dovolit, čeká, s jakým rozpočtem bude vlastně operovat. Zadinovým problémem je, že nemůže jít ani k arbitráži, k čemuž mu schází ještě jeden odehraný rok v zámoří. A tak musí také čekat.

Zatím to ale vypadá, že se s dvaadvacetiletým útočníkem dál počítá a neměl by být dostupný pro nějakou výměnu. O tom svědčí i slova Dereka Lalonda, jenž si jako jeden z menších cílů vytyčil, že by rád přišel na příčinu slabých výkonů mladého Čecha.

Většina hráčů, kteří se herně trápí, potřebují nějakou změnu. Často se to řeší právě výměnou do jiného týmu, ale u Zadiny by mohl fungovat restart v podobě nového přístupu muže na střídačce. „Krása trenérské změny je v tom, že je to nový hlas a nový začátek. Pro každého v týmu to bude nový začátek. Někdy je to právě pro takového chlapa (Zadina) tolik potřebný reset,“ podotkl Lalonde.

„Začne jeho restart a pak bude mým úkolem, abych z něj vymačkal maximum,“ pokračoval odhodlaně trenér Detroitu. Čeká jej samozřejmě náročná práce. Sám Zadina nemůže být spokojený s tím, co předvádí.

Byť chodil i na přesilovky, uplynulý ročník mu nevyšel podle představ a celkem ve 160 zápasech v NHL zaznamenal pouze 25 branek a 36 asistencí. Na druhou stranu, je stále velmi mladý a do nejlepších let se teprve dostává. A faktem také je, že Detroit nebyl v předchozích letech zrovna týmem, který by patřil ke špičce v produktivitě.

Pod vedením Lalonda by mohla přijít tolik potřebná životní sezona, ve které Zadina získá sebevědomí a naplní očekávání, které bylo do jeho rukou vloženo. Teď už je jen otázkou, kdy a jakou smlouvu od Red Wings obdrží. Stěhování totiž, dle slov Lalonda, není na pořadu dne.

