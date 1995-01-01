Žádná nostalgie! Kane chce vyhrávat, vyhlíží jedinečné pasy a mladé pušky

27. července 16:00Tomáš Zatloukal
Že by toužil jen dojemně dopsat svou kariéru v NHL? Kdepak, návrat do Chicaga není pro Patricka Kanea v prvé řadě o vzpomínání na staré časy a líbivém gestu vstříc fanouškům Blackhawks. Klidně mohl skončit i jinde, ve Windy City mu ale vítr navál na kupu všechny přednosti, po kterých se pídil.
Ve (stále ještě) sedmatřiceti dost možná podepsal poslední profi smlouvu.
Dlouho vybíral, postupně zúžil okruh přijatelných adres. Na dvě, obě tolik zakódované v jeho lidské, eventuálně hráčské DNA. Na Sabres (z Buffala pochází) a Černé jestřáby, s nimiž třikrát dobyl Stanley Cup.
Dušuje se ovšem, že vybíral podle jiného klíče než podle scénáře srdceryvného comebacku.
„Jasně, je úžasné být zpátky. Ale mnohem podstatnější pro mě bylo najít si mančaft, kam se budu hodit, tým, který je na vzestupu a také kádr, co chce udělat velký skok kupředu a zabojovat o play-off,“ řekl pro NHL.com.
Vrací se do jiného klubu, než z jakého odcházel. Tehdy teprve startovala přestavba, noví lídři se postupně rekrutovali, zejména díky draftu. Pozbývalo smyslu, aby snášel debakly a útrpně čekal, až dorostou pro nejlepší ligu světa.
Z nadějí jsou dravci, z Connora Bedarda dorůstá ryzí superstar.
Trend je jasný, Černý jestřáb, kterého sestřelily roky úspěchů, už je připravený naplno roztáhnout křídla a zase se drat do popředí. A taková verze Chicaga je ready na Kaneovu obnovenou premiéru.
Na co se populární hračička „Showtime“ těší?
Třeba na prvotřídní přihrávky od Bedarda, s nímž by pochopitelně rád spojil síly v jedné formaci. „Jak bych také nemohl chtít? Vždyť je to výjimečný hokejista. Půjdu do 20. sezony v NHL a nejspíš uvidím nahrávky, jaké jsem ještě nezažil.“ Obdiv je vzájemný.
Po Bedardův bok se ale vehementně necpe, nevytváří tlak na kouče. „Kamkoliv budu pasovat, tak tam budu rád hrát.“
Vyhlíží spolupráci i s dalšími mladšími parťáky, jako třeba s Antonem Frondellem. „Věkem je blíž mému synovi než mě,“ pobavil. Kane má pětiletého Patricka III, opěvované švédské naději je devatenáct...
„Každopádně mě baví hrát s nastupující generací. Dobíjí mě to,“ sdílí Kane svou zkušenost a zmiňuje, jak si v minulosti porozuměl s Artěmijem Panarinem, Alexem DeBrincatem či Lucasem Raymondem.
Teď, rozuměj od listopadu vzhledem k Bedardově zranění, se dočká ještě většího luxusu. Takřka jistě, copak byste Kanea nepostavili vedle „Bedsyho“ alespoň při přesilovkách?
Už v kempu pak na něj bude čekat další dychtivý študák - Frondell, trojka loňského draftu, která má za sebou působivé entrée.