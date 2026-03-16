Žádná ofenzivní show, jen poctivá obrana. Red Wings si pojistili nejspolehlivějšího beka

26. března 14:00

David Zlomek

Detroit Red Wings se rozhodli nečekat na letní trh a pojistili si jednoho ze svých nejméně nápadných, ale o to důležitějších dělníků v defenzivě. Jacob Bernard-Docker podepsal novou dvouletou smlouvu na celkem 3,2 milionu dolarů, která ho v Hockeytownu udrží až do konce sezóny 2027/28.

Pětadvacetiletý bek, který loni v létě přišel jako volný hráč za minimální gáže poté, co o něj v Buffalu ztratili zájem, si v Detroitu vybojoval pozici, kterou mu málokdo prorokoval. Začínal jako náhradník, co se v sestavě točil s Travisem Hamonicem, ale postupně si u trenérů vybudoval takovou důvěru, že o jeho místě v týmu dneska nikdo nepochybuje.

S průměrem 15 minut na zápas a čtyřmi asistencemi sice Bernard-Docker netrhá střelecké rekordy, ale jeho hodnota leží úplně jinde. V 55 zápasech si udržel hodnocení +5 a co je nejpůsobivější, když je na ledě, mají brankáři Detroitu neuvěřitelnou úspěšnost zákroků 95 %, což je nejlepší číslo v celém týmu. Hraje totiž jednoduše a v obraně nedělá zmatky.

Podpis Bernard-Dockera je dalším dílkem do skládačky generálního manažera Steva Yzermana, který už dříve prodloužil smlouvu i Benu Chiarotovi. Pro příští sezonu má tak Detroit pod smlouvou téměř celou obrannou řadu, což ale zároveň vyvolává otázky, jak se všichni na led poskládají. Napravo je totiž přetlak, k nezpochybnitelnému Moritzi Seiderovi přibyl Justin Faulk a na dveře hlasitě klepe talentovaný Axel Sandin Pellikka. Víceméně jisté je tedy to, že éra Travise Hamonica v Detroitu je s největší pravděpodobností u konce.

Teď už zbývá vyřešit jen poslední velký otazník v obraně, novou smlouvu pro Simona Edvinssona, který se stane chráněným volným hráčem.

Aktuálně z nhl.cz

Všechno si musím zasloužit, hlásí hvězdička Hagens. Cesta do Bostonu vede přes farmu

26. března 12:00

Záblesk naděje v promarněné sezoně. Toronto si zamilovalo nováčka

26. března 10:00

Češi a Slováci: Zacha s Pastrňákem režírovali výhru Bruins

26. března 4:57

Toronto slaví výhru nad Rangers! Boston otočil duel v Buffalu

26. března 4:35

nhl.cz doporučuje

Bomba! Světový pohár s hvězdami NHL zamíří v roce 2028 i do Prahy

16. března 17:42

Nová šance pro Jiříčka. Český bek míří do Philadelphie

6. března 17:26

RETRO POHLED: Falešný mýtus o „náhodném“ Naganu

24. února 10:30

Slafkovský dospěl, McDavid byl hajzlík! Zápas o bronz na ZOH jsem obrečel, vypráví Gáborík

19. února 11:59

