Žádná ofenzivní show, jen poctivá obrana. Red Wings si pojistili nejspolehlivějšího beka

26. března 14:00David Zlomek
Detroit Red Wings se rozhodli nečekat na letní trh a pojistili si jednoho ze svých nejméně nápadných, ale o to důležitějších dělníků v defenzivě. Jacob Bernard-Docker podepsal novou dvouletou smlouvu na celkem 3,2 milionu dolarů, která ho v Hockeytownu udrží až do konce sezóny 2027/28.
Pětadvacetiletý bek, který loni v létě přišel jako volný hráč za minimální gáže poté, co o něj v Buffalu ztratili zájem, si v Detroitu vybojoval pozici, kterou mu málokdo prorokoval. Začínal jako náhradník, co se v sestavě točil s Travisem Hamonicem, ale postupně si u trenérů vybudoval takovou důvěru, že o jeho místě v týmu dneska nikdo nepochybuje.
S průměrem 15 minut na zápas a čtyřmi asistencemi sice Bernard-Docker netrhá střelecké rekordy, ale jeho hodnota leží úplně jinde. V 55 zápasech si udržel hodnocení +5 a co je nejpůsobivější, když je na ledě, mají brankáři Detroitu neuvěřitelnou úspěšnost zákroků 95 %, což je nejlepší číslo v celém týmu. Hraje totiž jednoduše a v obraně nedělá zmatky.
Podpis Bernard-Dockera je dalším dílkem do skládačky generálního manažera Steva Yzermana, který už dříve prodloužil smlouvu i Benu Chiarotovi. Pro příští sezonu má tak Detroit pod smlouvou téměř celou obrannou řadu, což ale zároveň vyvolává otázky, jak se všichni na led poskládají. Napravo je totiž přetlak, k nezpochybnitelnému Moritzi Seiderovi přibyl Justin Faulk a na dveře hlasitě klepe talentovaný Axel Sandin Pellikka. Víceméně jisté je tedy to, že éra Travise Hamonica v Detroitu je s největší pravděpodobností u konce.
Teď už zbývá vyřešit jen poslední velký otazník v obraně, novou smlouvu pro Simona Edvinssona, který se stane chráněným volným hráčem.