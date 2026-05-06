Žádná přestavba. Ottawa po Tkachukově útěku chystá trejdy, hvězdy ale odmítají

23. června 13:00David Zlomek
Generální manažer Ottawy Steve Staios má o budoucnosti klubu po veletoči kolem Bradyho Tkachuka jasno a rezolutně odmítá jakýkoliv ústup z pozic. „Nemám v úmyslu, aby tým udělal krok zpět. Nevnímám to jako reset, přestavbu nebo přebudování. Prostě byl vyměněn jeden hráč,“ prohlásil Staios na tiskové konferenci.
Zároveň potvrdil, že o odchod požádal sám bývalý kapitán, který si striktně vydupal přesun na Floridu. „Na konci to jasně směřovalo k jednomu týmu. Kdyby byl hráč nabídnut dalším 31 týmům, jak by ta protihodnota vypadala?“ položil řečnickou otázku k faktu, že mu Tkachukův postoj svazoval ruce, ale obratem dodal: „Vzhledem k okolnostem jsem s protihodnotou spokojený.“
Zisk tří prvních a jednoho druhého kola draftu chce Staios využít k okamžitému posílení. „Máme volbu v elitní desítce, má svou hodnotu. Mojí prací teď je zjistit, jaká ta hodnota je. Bradyho nikdy opravdu nenahradíte, je to unikátní hráč. Ale existují způsoby, jak můžu pomoct udělat tento tým lepším. Teď máme příležitost, ať už se to stane v příštích dvou týdnech, nebo dvou měsících,“ popsal.
Staios by sice kapitál a 25 milionů dolarů pod stropem rád okamžitě přetavil v zisk hvězd kalibru Jasona Robertsona, Matthewa Kniese, Roberta Thomase či Masona McTavishe, jenže naráží na realitu. Získat elitního útočníka vyžaduje obří nabídku a Ottawa navíc u mnoha hráčů figuruje na seznamech klubů, kam odmítají být vyměněni. Zámořští insideři už dokonce reportovali, že právě vysněné cíle jako Robertson nebo Kyrou o přesun do kanadského hlavního města nestojí.
Samotný Tkachukův konec přesto zanechává pachuť. Manažer si všiml kapitánovy změny už během sezony. „Jak rok postupoval, jasně jsem viděl, že Brady je trochu jiný hráč než loni, takže mě ten požadavek v tu chvíli už asi tolik nepřekvapil. Neměnil bych ale nic na tom, jak jsme k němu přistupovali. Podporovali jsme ho a občas ho i chránili.“