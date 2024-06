Žádná přestavba! Washington i nadále posiluje, přivedl střelce z Calgary

Nejdříve Pierre-Luc Dubois, teď Andrew Mangiapane. Je očividné, že Washington do žádné přestavby nejde. Naopak, snaží se tým osvěžit tak, aby v další sezoně zase zlobil. V nabité Metropolitní divizi to bude potřeba.

„Podíváme se na několik oblastí a budeme agresivní, chceme tým zlepšit," řekl generální manažer Brian MacLellan. "Chtěli bychom posílit obranu i útok.“

Podle MacLellana je však nepravděpodobné, že by Capitals byli ochotni kvůli tomu vyměnit svou volbu v prvním kole draftu, tedy 17. místo. "O tom bych pochyboval," řekl. "Muselo by jít o něco, co by se nám opravdu líbilo, ale v tuto chvíli bych předpokládal, že si tuto volbu ponecháme."

Do ofenzivy přišel před několika dny Pierre-Luc Dubois z LA Kings, dnes v noci pak proběhla výměna s Calgary, která do hlavního města Spojených států přivedla střelce Andrewa Mangiapaneho. Osmadvacetiletému útočníkovi končí za rok smlouva, Caps do Flames poslali druhé kolo příštího draftu.

Tím ale práce nekončí, naopak. Capitals již učinili kvalifikační nabídky Connoru McMichaelovi a Beckovi Malenstynovi, kteří jsou potenciálními chráněnými volnými hráči.

MacLellan uvedl, že s každým z nich jednají o nové smlouvě. Zopakoval, že potenciální volní hráči Max Pacioretty a Nicolas Aube-Kubel pravděpodobně nebudou znovu podepsáni.

MacLellan pak neměl žádné nové zprávy o útočníkovi T.J. Oshiem, který po sezoně řekl, že bude muset najít odpověď na své opakující se problémy se zády, aby mohl pokračovat v hokeji. Sedmatřicetiletý útočník v této sezoně odehrál jen 52 zápasů a připsal si 25 bodů (12 gólů a 13 asistencí).

"Stále hledá trvalé řešení, mluví s lékaři a našimi trenéry," dodal MacLellan. "Je začátek léta, takže uvidíme, jak to dopadne, času je dost."

