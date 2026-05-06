Žádné čekání, půjde hned do první lajny! Chicago potvrdilo podpis s hvězdou KHL

15. května 12:00David Zlomek
Fanoušci Chicaga Blackhawks si konečně mohli zhluboka vydechnout, protože jejich velká ruská naděje Roman Kantserov potvrdila přesun do zámoří. Jednadvacetiletý útočník se ve čtvrtek dohodl na tříleté nováčkovské smlouvě s průměrným ročním platem 1,075 milionu dolarů a v příští sezoně se už naplno zapojí ke kádru v Severní Americe.
Kantserov, kterého si klub vybral ve druhém kole draftu 2023, v dresu Magnitogorsku v uplynulých letech explodoval a vyvinul se v jednu z nejzářivějších hvězd KHL. V uplynulém ročníku nasázel 36 gólů a posbíral 64 bodů, což je historicky nejlepší výkon hráče do třiadvaceti let v historii ruské ligy. Zároveň se stal prvním jednadvacetiletým hokejistou, který ovládl střeleckou tabulku KHL od dob Kirilla Kaprizova v sezoně 2018/19.
Jeho vývoj značně předčil veškerá očekávání vedení Blackhawks, které s ním počítá okamžitě do elitních útoků bez jakékoli zastávky na farmě v Rockfordu. Generální manažer Kyle Davidson neskrýval nadšení z toho, že Kantserov je na NHL plně připraven a nehodlá ho nechat čekat v nižších soutěžích.
„Všechno, co o něm víme, naznačuje, že je schopen hrát v NHL velké minuty. Z mých diskusí s trenérem Jeffem Blashillem vyplývá, že je připraven naskočit do první nebo druhé lajny hned od startu. Hrál proti dospělým, prosazoval se proti dospělým a KHL není liga, kde by se body sbíraly snadno,“ uvedl Davidson. Manažer také rozptýlil obavy fanoušků z toho, zda ruský talent vůbec dorazí. Podle něj hráč jasně vyjádřil, že jeho jediným cílem je uspět v nejlepší lize světa.
Kantserov, který v Metallurgu nastupoval na pozici centra, se v Chicagu pravděpodobně přesune na křídlo, kde by měl vytvořit údernou dvojici s dalšími mladými hvězdami týmu. Trenér Blashill ho sledoval dlouhodobě společně se švédským talentem Antonem Frondellem a oba vidí jako klíčové pilíře, kteří mohou mít na hru týmu okamžitý vliv.
„Když jsem sledoval Kantserova, viděl jsem vysokou inteligenci, skvělou práci s pukem a také velkou defenzivní zodpovědnost. Je to kluk, který podle mě může mít okamžitý vliv na naše výsledky, pokud se rozhodne přijít. A on se rozhodl,“ prohlásil spokojený Blashill.