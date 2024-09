Žádné červené koberce! Fleuryho čeká rozlučkové turné, speciální zacházení ale nechce

Brankář Marc-Andre Fleury v žádné, případě nechce, aby mu soupeři při jeho 21. a poslední sezoně v NHL rozbalili červený koberec a chovali se k němu nějak jinak. I přes to se to může stát, stopu v lize zanechal víc než výraznou.

„Nechci žádné zvláštní zacházení,“ řekl Fleury. „Chci se na stadiony podívat, rozhlédnout se, připomenout si nějaké vzpomínky z doby, kdy jsem tam hrál, ale rozhodně se netěším na žádné zvláštní zacházení. To nepotřebuji.“

Fleury oznámil, že ročník 2024/25 bude jeho posledním poté, co v dubnu podepsal s Minnesotou Wild prodloužení smlouvy o jeden rok na 2,5 milionu dolarů. Hráči Fleuryho kalibru často absolvují rozlučkové turné, když naposledy navštíví města soupeřů.

Jednou z destinací, kde se Fleury určitě srdečně rozloučí, bude Pittsburgh, kde odehrál prvních 13 sezon a získal tři Stanley Cupy. Fleury byl během své kariéry dobře přijímán také v domovské provincii Quebec a Wild navštíví Penguins a Montreal během základní části pouze jednou.

Generální manažer Minnesoty Bill Guerin také nechce, aby se kolem budoucího člena Síně slávy dělal nějaký humbuk.

„Budeme se chovat jako obvykle. Tohle není rozlučkové turné,“ dodal Guerin. „V žádném případě to není něco, co chce. To nechceme ani my. Nechceme žádné takové rozptýlení. Prostě budeme dělat svou práci.“

A pokračoval: „Tuhle otázku mi položili už dvacetkrát. Nechceme žádné podělané videopozdravy a podobné věci. Prostě k soupeři jedeme odehrát zápas. Samozřejmě, pokud to udělají v Pittsburghu, tak to dává smysl. Ve Vegas, v Montrealu – to dává smysl. A pokud to udělají, tak super, hezké, ale o to nám nejde. My budeme pracovat.“

Fleury se stal oblíbencem fanoušků Golden Knights poté, co přišel prostřednictvím rozšiřovacího draftu v roce 2017. Ve Vegas odehrál čtyři sezony a v ročníku předtím, než byl vyměněn do Chicaga, získal Vezina Trophy.

Devětatřicetiletý gólman si v minulé sezoně připsal 17 výher ve 40 vystoupeních s úspěšností zákroků 89,5 %. Jeho herní vytížení v blížící se sezoně je nejasné, protože se očekává, že Wild budou mít na soupisce Jespera Wallstedta a Filipa Gustavssona.

Fleury se v minulé sezoně posunul na druhé místo v historické tabulce výher NHL a stal se čtvrtým brankářem v historii ligy, který odehrál 1000 zápasů. Takže v tomto ohledu „má splněno“ a může si užívat poslední měsíce v lize.

Share on Google+