Žádné divočení. Penguins před uzávěrkou váhají

Pittsburgh zase jednou všechny vyvedl z omylu. Jen málokdo čekal, že bude i po půlce sezony tak vysoko a bude si to mašírovat do dalšího play off. Zběsilá jízda za dalším pohárem? Možná, nicméně vedení Penguins bude na trhu, který se 21. března zavírá, velmi opatrné.

Pokud by měla nějaká výměna přijít, určitě by se týkala vylepšení útoku. V něm to totiž drhne. Lépe řečeno v tzv. „druhé vlně“. Nikdo nemá pochyb o tom, že Crosby, Malkin, Rust či Guenztel budou produktivní.

Za nimi však zeje velká díra, kterou je potřeba zalepit. Nebo ne?

„Řekl bych, že v první třetině soutěže nám to nechybělo,“ myslí si generální manažer Pens Ron Hextall. „V poslední době však ano. Podívejte se na Kasperiho Kapanena. Ten dal na začátku osm gólů, teď má v posledních 24 zápasech dvě branky.“

„Ti kluci to v sobě mají, ale musí hrát líp,“ dodal ještě. „Pokud se nám nepovede žádná výměna, myslím si, že i tak máme dost hráčů, kteří jsou schopni skórovat.“

Pomyslným esem v rukávu by mohl být kupříkladu Jason Zucker, který od konce ledna nehraje kvůli zranění.

Na to se ale Hextall a spol. nemůžou spoléhat. I proto by přeci jenom rádi někoho přivedli. „Jasně, že bych nejradši ještě někoho koupil, ale to asi každý tým. Nemám však pocit, že bych nutně musel měnit. Pokud se však ta možnost naskytne, pak to zkusíme,“ vysvětloval.

Podle novináře Pierra LeBruna by Hextall moc rád získal útočníka do prvních dvou útoků. Nabízí se kupříkladu možnost zisku Rickarda Rakella, jenž bude dle dostupných informací k dispozici.

Mohl by být skvělým doplněním k Malkinovi. Navíc je v posledním roku své smlouvy, takže by měl Hextall o starost míň. Anaheim, jemuž Rakell zatím patří, chce minimálně první kolo v draftu.

