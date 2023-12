Žádné okolky. Prostě nechytal dobře, vysvětlili Hurricanes Raantův pobyt na farmě

Tak velké a zkušené jméno se na waiver listině neobjevuje zrovna často. Carolina ale potřebovala impuls, potřebovala něco, co by ji posunulo nahoru. Odnesl to brankář Antti Raanta, který byl přesunut na farmu.

Už v neděli jsme informovali o tom, že Raanta míří do waiver listinu, a stává se tak nechtěným. Jelikož si ho žádný jiný tým nestáhnul, je Raanta nyní na farmě.

Čtyřiatřicetiletý brankář má v této sezoně bilanci 6-5-1, nicméně osobní statistiky jsou na NHL vskutku nedostatečné – průměr 3,61 gólu na zápas a úspěšnost zákroků 85,4 %. V pátek pustil šest gólů z 30 střel při prohře 5:6 v prodloužení s Nashvillem Predators.

"Je jasné, že je součástí našeho týmu už nějakou dobu, takže člověk něco takového nerad vidí," řekl v neděli trenér Rod Brind'Amour. "Ale jeho výkony očividně nebyly úplně v pořádku. Je to tak důležitá pozice. Když brankář není úplně ve své kůži, je to do očí bijící. Tak to prostě je."

Raanta, jenž 1. července podepsal s Hurricanes roční smlouvu na 1,5 milionu dolarů, za poslední tři sezony odchytal v jejich dresu 69 zápasů se skvostnou bilancí 40-13-8, do které se vlezlo i sedm čistých kont.

"V kabině je velmi oblíbený. Se všemi vychází a je velmi pozitivní. Skvělý spoluhráč," řekl útočník Sebastian Aho. "Je těžké vidět, jak se takové věci dějí. Zároveň je to ale byznys, ve kterém jsme všichni. Vůbec to není na něm, proč se nám nedaří. Takhle to nikdy nefunguje. Nikdy to není záležitost jednoho člověka. U brankářů je to ale samozřejmě o dost těžší."

Aby toho nebylo málo, Carolina je od 2. listopadu bez brankářské jedničky Frederika Andersena, který je kvůli krevním sraženinám mimo hru na dobu neurčitou.

Životní šance tak stojí před Pjotrem Kočetkovem, který má ve 14 zápasech bilanci 6-6-1 s průměrem 2,77 gólů na zápas a úspěšností zákroků těsně pod 90 procent. V posledních pěti startech se jeho čísla výrazně lepší.

