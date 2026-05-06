Žádné překvapení. V boji o Hart Trophy najdeme očekávaná jména

9. května 10:15David Zlomek
V pátek se hokejový svět dozvěděl jména tří vyvolených, kteří se letos poperou o nejcennější individuální trofej Hart Memorial Trophy pro nejužitečnějšího hráče NHL. Volba padla na Connora McDavida, Nikitu Kučerova a Nathana MacKinnona, přičemž všichni tři už tuto cenu v minulosti nad hlavu zvedli. Letošní hlasování slibuje jeden z nejtěsnějších soubojů v historii, protože každý z finalistů za sebou má ročník, který by v jiných letech stačil na jasné vítězství bez jakýchkoliv diskusí.
Connor McDavid útočí na svou čtvrtou Hart Trophy poté, co ovládl bodování ligy se 138 body a získal svou šestou Art Ross Trophy. Poté, co v loňském hlasování skončil až desátý, se devětadvacetiletý kapitán Oilers vrátil na absolutní vrchol. Jeho kandidaturu výrazně posiluje fakt, že Edmonton udržel v boji o titul v Pacifické divizi i v době, kdy týmu chyběl zraněný Leon Draisaitl.
McDavid v posledních čtrnácti zápasech bez svého hvězdného parťáka nastřílel 11 gólů a nasbíral 24 bodů, čímž potvrdil, že dokáže tým táhnout i v těch nejtěžších chvílích.
Druhým v pořadí produktivity skončil dvaatřicetiletý Nikita Kučerov, který zaznamenal 130 bodů. Hvězda Tampy Bay sice několik zápasů vynechala kvůli nemoci a zranění, ale i tak ovládla celou NHL v průměrném počtu bodů na zápas (1,73). Kučerov byl pro Lightning nepostradatelný v sezoně, kdy klíčoví veteráni jako Victor Hedman nebo Brayden Point chyběli dlouhé týdny.
Jeho dominance se naplno projevila od poloviny listopadu, kdy v 61 zápasech posbíral neuvěřitelných 116 bodů, a výrazně tak přispěl k famózní sérii Tampy, během níž tým vyhrál dvacet z dvaadvaceti utkání.
Trojici uzavírá Nathan MacKinnon, který v barvách Colorada poprvé ovládl tabulku střelců a získal Rocket Richard Trophy za 53 gólů. MacKinnon byl letos nejlepším hráčem ligy v počtu branek při hře v rovnovážném stavu (42) a s hodnocením +57 opanoval i statistiku plus-minus mezi všemi bruslaři. I když se 127 body skončil v produktivitě až za McDavidem a Kučerovem, jeho střelecká potence a vliv na hru vítěze základní části z něj dělají vážného adepta na vítězství.