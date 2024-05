Patrick Roy a Lou Lamoriello nikam nejdou, New York Islanders povedou i v další sezoně. Potvrdil to druhý jmenovaný, jenž v týmu dělá generálního manažera. O setrvání Roye nebylo pochyb, od doby, co na konci ledna převzal tým, s ním dokázal více, než se čekalo.

"Patrick odvedl skvělou práci," řekl útočník Islanders Mathew Barzal. "Opravdu dodal všem sebevědomí, že to zvládneme, ať se děje, co se děje. Přirovnáním a příběhům, které měl, jsem opravdu věřil, protože si vším prošel. Myslím, že ta sebedůvěra, která z něj vyzařuje, opravdu pomohla."

Když 58letý Roy převzal tým, Islanders měli bilanci 19-15-11. Pod Royovým vedením dosáhli bilance 20-12-5, skončili třetí v Metropolitní divizi a zajistili si účast v play off, než v prvním kole prohráli v pěti zápasech s Carolinou.

"Cítím pach nedokončené práce, protože si myslím, že jsme proti nim hráli opravdu dobře," řekl Roy. "A když trenér na druhé straně říká, že zápasy mohly dopadnout jakkoli, opravdu tomu věřím, protože tak jsem se cítil i já. A to, že jste prohráli, vám nepřidá na dobrém pocitu. Ale zároveň nás vidina zlepšení našeho týmu a způsobu, jakým jsme hráli, určitě motivuje, abychom byli na příští rok lépe připraveni. A já se těším na tréninkový kemp a myslím, že i hráči se těší na nový začátek."

Tento narativ byl zmiňován obecně. Roy pozvedl kulturu a důvěru v kabině. Jednu dobu pod ním patřili Isles k týmům s nejlepší formou. A play off? Hurricanes jsou zkrátka lepším týmem, i tak s nimi ale Islanders sehráli vyrovnanou sérii.

"Určitě změnil kulturu," přikývl obránce Adam Pelech. "Přišel, nikoho z nás neznal. Byli jsme parta, která je spolu už dlouho. Takže si myslím, že bylo zajímavé získat nový pohled. Myslím, že tu máme skvělou kulturu a dobrou kabinu i lídry.“

Jednaosmdesátiletý Lamoriello dokončil svou šestou sezonu ve funkci GM Islanders poté, co v letech 2015-18 zastával stejnou funkci u Toronto Maple Leafs.

Pod Lamoriellovým vedením Islanders postoupili do semifinále play off ve dvou ročnících (2020, 2021), přičemž v každém z nich získal cenu Jima Gregoryho pro generálního manažera roku. Isles se do play off kvalifikovali v pěti z jeho šesti sezon.

Lamoriello, který byl v letech 1987-2015 také GM New Jersey Devils, má na kontě druhý nejvyšší počet zápasů (2 838) a výher (1 444) jako GM v historii NHL, v obou případech zaostává pouze za Davidem Poilem.

"Jsem nadšený," řekl Lamoriello. "Další sezona začala hned druhý den ráno (po prohře v play off). Co se týče toho, co se odehrálo, myslím, že se toho stalo hodně. Beru na sebe plnou zodpovědnost. Patricka jsem postavil do velmi obtížné situace. Nemohu být ale spokojenější s tím, kde se dnes nacházíme."

Share on Google+