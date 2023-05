Žádné změny! Nikam jinam nechceme, shoduje se jádro Toronta

Kletba prvního kola prolomena, nicméně přišlo rychlé vypadnutí hned v tom druhém. Prostě neúspěch – zvlášť, když v prvním kole vypadla spousta favoritů, a tak byly dveře k úspěchu otevřené. Kdo ale v létě čekal v Torontu velký třesk, bude zklamán.

Všichni zúčastnění totiž zopakovali fráze jako v posledních letech.

„Všichni jsme pod smlouvou. Nezáleží to na nás, ale v tento tým hodně věříme, v to naše jádro. Pocity po vypadnutí jsou na nic, ale víra zůstává,“ řekl například Mitch Marner, jeden z velmi štědře placených útočníků.

Doplnil ho i lídr obrany Morgan Rielly: „Jsme pyšní na naši sezónu, na to, co jsme v jejím průběhu dokázali. Mám tyhle kluky moc rád. Nechci žádnou změnu.“

S ničím nechoďte ani na Johna Tavarese, kapitána Maple Leafs. „Miluju to tady. Zavázal jsem se, že tu budu sedm let. Chci tu zůstat,“ potvrdil. „V týmu přetrvává víra. Je zřejmé, že vyhrávat je nesmírně těžké... Nadále si k tomu hledáme cestu, abychom udělali to, co je k tomu nutné. Miluju být kapitánem, beru tuto zodpovědnost velmi vážně a cítím se opravdu šťastný. Stále si myslím, že je zde obrovská příležitost i v dlouhodobém horizontu.“

„Chci tu být,“ doplnil své spoluhráče i Auston Matthews. „Už dříve jsem říkal, jak moc mě baví tady hrát, co to pro mě znamená a jak moc mě baví tady být.“

Za rok bude mít vedení Toronta pořádně těžké dilema. Kontrakt totiž končí Matthewsovi i Williamu Nylanderovi. Zatímco prvně zmíněný má ambice být nejlépe placený hráčem ligy, druhý asi bude muset z kola ven.

„Všechno je to jen hypotetické co by kdyby,“ nechtěl se k tomu vyjadřovat Matthews. Podobně diplomaticky odpověděl i švédský útočník: „Samozřejmě tu chci zůstat. Bylo by hezké, kdybychom to vyřešili co nejdřív, ale sezóna právě nešťastně skončila, takže se na to příliš nesoustředím.“

Velkou otázkou i bude, kdo jednání o nových smlouvách povede. Situace kolem generálního manažera Kylea Dubase je také nejistá.

„Musím si o tom promluvit s celou rodinou,“ řekl sedmatřicetiletý činovník. „Jsem za celý tým zodpovědný. Rozhodnutí o výměnách, soupisce, to je na mně. A co dál? Rozhodně nepůjdu někam jinam. Takže buď to bude tady, nebo si vezmu čas na odpočinek. Buď Toronto, nebo nic.“

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 500 Kč na své první sázky!

Share on Google+