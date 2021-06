Žádný spěch! Predikovaná jednička draftu chce zůstat na univerzitě

Fenomén posledních let bude možná letos přerušen. Jedničky draftu jsou totiž pravidelně do nejlepší ligy světa hnány téměř okamžitě. Jsi jednička draftu, tak buď nejlepším hráčem a doveď nás na vrchol – a je nám jedno, že je ti třeba osmnáct let. Takhle nějak vypadá přístup některých fanoušků i činovníků. Favorit na první celkovou pozici letošního výběru nováčků má však jiný plán.

Drtivá většina skautů a expertů na juniorský hokej má ve svých předpovědích na prvním místě jedno jméno. Owen Power je kanadský obránce, kterému je věštěna velká budoucnost.

On sám však nechce nic urychlit a tíhne k dalšímu roku na univerzitě.

„Víc se přikláním k tomu, že bych tam ještě rok zůstal,“ řekl pro NHL Now. „Chtěl bych si ještě hokej na univerzitě zkusit, ale bude záležet také na tom, co bude chtít tým, který si mě vybere, a lidé kolem mě. V téhle situaci si vlastně nejde vybrat špatně, ale přikláním se k univerzitě.“

Čas na přemýšlení ještě Power má. Draft se koná až na konci července. Jen pro připomenutí, první výběr drží Buffalo, hned za ním je nový tým ze Seattlu.

Power svou kariéru přesunul do Spojených států poměrně brzo. Už v 16 letech se přesunul do USHL do týmu Chicago Steel. Tam strávil dvě sezony. V té první odehrál 58 zápasů a připsal si 25 bodů. V té následující ukázal svůj potenciál naplno, jelikož svou produktivitu v 45 utkáních vyšrouboval na 40 bodů.

Letošní sezonu už odehrál na univerzitě v Michiganu. V 26 utkáních zvládl 16 bodů, dokonalou sezonu mu překazil jenom koronavir. Na konci ročníku se totiž ještě stal mistrem světa.

„Power bude superhvězdou,“ řekl o něm jeho trenér z mistrovství Gerard Gallant. „Všichni víme, jak šikovný je. Ale ukazovat to v jeho věku na takové úrovni, to je výjimečné.“

Pochvalou nešetřil ani jeho spoluhráč Darcy Kuemper, brankář Arizony.

„Na to, jak je mladý, hraje jako borec, co má roky zkušeností,“ komentoval jeho výkony na šampionátu Kuemper.

Před Powerem stojí velké rozhodnutí. Skočí do NHL rovnýma nohama, nebo naváže na Erika Johnsona, který se v roce 2007 stal jedničkou draftu a ještě rok zůstal na univerzitě?

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+