Žádný spěch! První draftová volba Bostonu se do NHL nehrne

Ano, můžete ho sledovat v Bostonu. Pokud ale budete chtít na podzim vidět na vlastní oči Jamese Hagense, budete na něj muset do mnohem skromnější Conte Forum. Aréna pro univerzitní sport pojme na rozdíl od TD Garden jen necelých 8000 diváků a hrají v ní třeba také Boston College Eagles.

Právě tam bude i příští rok působit James Hagens.

Osmnáctiletý rodák ze státu New York šel letos na draftu ze sedmého místa. Vybrali si ho Boston Bruins. Na pozici centra už na stejné univerzitě působil loni, kdy ve 37 zápasech nasbíral 37 bodů (11+26).

„Rád bych vyhrál Beanpot, národní mistrovství,“ řekl Hagens, který střídá své působení na univerzitě s juniorskými výběry USA. Ihned v osmnácti se v NHL každopádně neobjeví. „Naším cílem je vítězství. Loni jsme selhali, snad to vyjde letos.“

Aktuální prohlášení je v mírném rozporu s očekáváním veřejnosti, neboť mladík nedávno řekl, že se po rozvojovém kempu setká s vedením Bruins a společně proberou další kroky. Možná ho ale samotný management vybídl k trpělivosti.

„Nebudeme s vývojem Jamese spěchat, ale to bych asi řekl o jakémkoli jiném hráči,“ naznačil generální manažer Don Sweeney už těsně po draftu. „Pokud se něco změní, posoudíme to. Vím, že by rád hrál hned.“

„Myslím, že každý chlap draftovaný v prvním kole věří, že je schopen hrát v National Hockey League, ale my to necháme jít přirozenějším směrem a uděláme to správné rozhodnutí pro Jamese a organizaci,“ dodal Sweeney.

Dokonce i pozvánka do tréninkového kempu na podzim bude prý konfrontována s Hagensovým školním rozvrhem. V přípravných zápasech asi nenastoupí.

V klubu by rádi, aby Hagens odehrál v sezóně 2025-26 víc zápasů, ve kterých bude dominovat. Jako to předvedl v několika loňských duelech. Pokud se bude jevit dobře, není vyloučeno, že si za Boston zahraje na jaře, na konci sezóny. Devatenáct mu bude na začátku listopadu.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+