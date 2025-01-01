Žádný útěk do jiného města. Sharks mají smlouvu na roky dopředu

28. srpna 9:00David Zlomek
San Jose Sharks mají jistotu – v Kalifornii zůstanou minimálně do roku 2051. Městská rada San Jose jednomyslně schválila historickou dohodu, která nejenže prodlužuje působení klubu ve městě, ale zároveň otevírá cestu k obří rekonstrukci arény SAP Center.
Projekt v hodnotě 425 milionů dolarů přetvoří dosluhující arénu do moderní podoby odpovídající současným standardům NHL i potřebám velkých kulturních akcí. Město zaplatí zhruba 325 milionů, samotná organizace Sharks přispěje 100 miliony dolarů a uhradí i případné další náklady.
„Vždy jsme chtěli zůstat v San Jose. Jsme stále jediným profesionálním týmem, který se tu narodil a vyrostl,“ prohlásil prezident Sharks Sports & Entertainment Jonathan Becher.
Na radnici panovala slavnostní atmosféra, když starosta Matt Mahan i další zastupitelé zdůrazňovali, že přestavba arény není jen o hokeji, ale o celé komunitě. „Chceme vytvořit krásné a bezpečné prostředí pro všechny, kdo navštíví centrum města. Lepší osvětlení, veřejné umění, čisté ulice. SAP Center se musí stát srdcem San Jose,“ uvedl Mahan.
Cesta k dohodě přitom nebyla jednoduchá. Becher přiznal, že dlouhé měsíce jednání stagnovala. „Byl jsem spíš opatrný optimista. Teprve někdy na začátku roku začalo všechno do sebe zapadat. Museli jsme dát dohromady stovky stran smluv, které se na sebe odkazují. Vlastně jsme vytvořili úplně novou dohodu,“ popsal.
Jako hlavní překážku označil rozpočtové limity města v příštích letech. „Nakonec jsme řekli – tohle zařídíme. Máme velmi štědrého majitele, a když jsme odstranili tenhle problém, všechno šlo mnohem snáz.“
Rekonstrukce se má odehrávat postupně v letních měsících, aby co nejméně zasahovala do hokejového provozu. Co přijde na řadu jako první, zatím není jasné. „Je to trochu jako Jenga,“ řekl Becher. „Musíme pečlivě plánovat, co zvládneme udělat hned a co počká.“
Ať už bude pořadí jednotlivých kroků jakékoli, fanoušci se mohou uklidnit. Sharks nikam neodcházejí, díky nové smlouvě zůstanou v San Jose minimálně do roku 2051. Jakékoli úvahy o jejich zániku či stěhování tím padají ze stolu.
