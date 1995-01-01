Zadrhlo se to snad? Prý ne, Hellebuyck údajně v létě skutečně odejde

12. července 9:00David Zlomek
Brankářské rošády letošního léta v NHL neberou konce a ta vůbec největší přestupová bomba dost možná teprve vybuchne. Podle insidera Mikea McIntyrea z listu Winnipeg Free Press je totiž prakticky stoprocentně jisté, že dny elitního gólmana Connora Hellebuycka v dresu Winnipegu Jets jsou definitivně sečteny. Byť se toho kolem něj v posledních dnech moc nedělo.
Ačkoliv se spekulace o jeho stěhování nepotvrdily během uplynulého draftu, současný vývoj na trhu naznačuje, že k trejdu dojde ještě během tohoto léta. McIntyre vidí pravděpodobnost výměny na více než 95 procent. Otázkou už prý není zda, ale kdy a kam.
Vedení Jets sice oficiálně žádnou žádost o výměnu od své dlouholeté opory nedostalo, samo však během uplynulých dní poslalo celému hokejovému světu nepopiratelný vzkaz. Prvního července nechal generální manažer Kevin Cheveldayoff bez prodloužení smlouvy odejít Hellebuyckova osobního gólmanského parťáka Erica Comrieho, který zamířil do San Jose. Definitivní razítko na konec jedné éry pak dalo bleskové podepsání brankáře Stuarta Skinnera.
Ten do Manitoby přichází jako prověřená osobnost na dvouletý kontrakt s ročním platem 3,75 milionu dolarů. Vzhledem k tomu, že Skinner v posledních čtyřech sezonách odchytal pokaždé minimálně 50 zápasů, je jasné, že Jets neplatí takové peníze někomu, kdo by měl naskočit do hry jednou za deset dní a krýt Hellebuyckovi záda. Pikantní tečkou navíc je, že Skinnera, Comrieho i samotného Hellebuycka zastupuje stejný agent Ray Petkau. Ten by svého klienta do Winnipegu zřejmě netlačil, kdyby v brankovišti nadále vládnul neotřesitelný fantom zvyklý na porci 60 až 65 startů.
Winnipeg má díky Skinnerovi krytá záda, nikam nespěchá a Cheveldayoff může trpělivě vyčkávat na tu nejlepší možnou nabídku. Gólmani, kteří mají doma tři Vezina Trophy, jednu Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče ligy a k tomu rozumnou smlouvu na dalších pět let, totiž na stromech nerostou.
Mezi nejvážnější zájemce o Hellebuyckovy služby dlouhodobě patří Buffalo Sabres, o kterých se divoce mluvilo už během draftu. Do hry ale čím dál výrazněji vstupují San Jose Sharks. Žraloci sice budují budoucnost kolem Jaroslava Askarova, ale jejich náhlý obrat k agresivnímu stylu „vyhrávat hned“, dostatek místa pod platovým stropem a čerstvý podpis zmiňovaného kamaráda Comrieho z nich dělá ideální cílovou destinaci.