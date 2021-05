Zahodili Penguins poslední šanci? Crosby to odmítá

Známé pořekadlo říká, že po hodech přichází půst. Jeho funkčnost letos naplno okusili hokejisté Pittsburghu. Ti šli do vyřazovacích bojů nažhavení, jelikož se jim povedlo ovládnout celou divizi. V play off však žádnou díru do světa neudělali a loučí se už po prvním kole. Crosbymu a spol. připravili zklamání Islanders, kteří sérii ovládli 4:2.

Šestý zápas se přitom pro Penguins nevyvíjel vůbec špatně. Na začátku druhé třetiny se Pittsburgh ujal vedení a doufal, že utkání dovede do zdárného konce. Islanders však byli proti a třemi góly ve třech minutách otočili utkání na svou stranu.

Okamžitě se tak vyrojily otázky, jestli to pro Pittsburgh znamená konec veleúspěšné éry. Pro Penguins to vlastně není nic nového. Hlasy, které mluví o prodeji Crosbyho, Letanga a Malkina, jsou slyšet dlouhodobě.

„Lidi o tom mluví tak čtyři roky. Nevím, jestli má cenu něco říkat a měnit jejich názor,“ pokrčil po zápase rameny Crosby. „My tři chceme pořád vyhrávat a dávat do hokeje všechno.“

Právě před čtyřmi lety vyhráli Penguins svůj poslední Stanley Cup. Od té doby však zvítězili pouze v jedné play off sérii. V posledních třech sezonách pokaždé skončili hned v prvním kole.

„Jádru týmu věřím. Jsou to ti nejlepší hráči, které jsem kdy trénoval. Bez debat,“ uvedl trenér Pittsburghu Mike Sullivan. „Všichni tři to jsou generační talenti, kteří mají pořád velkou vášeň. Pořád dokážou hrát na té nejvyšší úrovni.“

Všichni tři to ukázali jak v základní části, tak v play off. Crosby produkoval více než bod na zápas, Letang spolehlivě řídil obranu a Malkin se rozběhl ke slušnému tempu. Přibrzdilo ho však zranění.

Tihle tři na to očividně stále mají. A právě to je to, co Crosbyho tak štve. „Úplně v klidu můžu říct, že máme velice dobrý tým a tuhle příležitost jsme zahodili. Bolí to,“ přiznal Kanaďan.

Vedení Penguins se musí rozmyslet, kudy dál. Crosby má ještě smlouvu na čtyři roky, nicméně zbylí dva z trojice v příští sezoně vstoupí do posledních sezon svých kontraktů.

„Nikdy jsem nebyl ten, co si hraje na generálního manažera. Nebudu s tím začínat,“ odpověděl Crosby na otázku, co bude dál. „Jsme spolu dlouhou dobu a vím, že oba chtějí vyhrávat. Nikdy jsem o jejich přístupu k hokeji nepochyboval. Je to byznys, nechám to na jiných.“

