Zahřál jsem se za pět sekund, smál se Francouz po dalším vítězném záskoku

Frankie, Frankie, Frankie! ozývalo se z tribun, když Pavel Francouz za stavu 7:4 lapil edmontonskou tutovku. Coloradu coby žolík tasený ze střídačky pomohl 15 zákroky k vítěznému vstupu do finále Západní konference. Nelehkou roli zvládl v letošním play-off už podruhé, opět ukázal, že je kdykoliv připravený zaskočit za Darcyho Kuempera a odvést solidní výkon. Na led se tentokrát dostal ve druhé třetině, poté co Kuemper odstoupil se zraněním v horní části těla.

Co je s Kuemperem?

O tom můžeme jen spekulovat, z tábora Lavin se žádné konkrétnosti do médií pochopitelně nevykřikovaly. Adam Dater, který s dlouhodobě zabývá coloradským hokejem, ovšem na twitteru uvedl, že Kuemperovo střídání souvisí se zraněním oka z prvního kola vyřazovacích bojů.

Nakolik to odpovídá realitě, nevíme, nicméně se dá předpokládat, že Dater má za ty roky, co se motá kolem Avs, poměrně spolehlivé zdroje. Zranění oka bývají tuze nevyzpytatelná, což dosvědčí i autor textu, který zrovna konečně doléčil silně poškozenou rohovku.

Kouč Jared Bednar každopádně ohledně Kuempera a jeho možného vytížení v dalším průběhu série uvedl pouze: "Uvidíme."

Nathan MacKinnon, jeden z tahounů ambiciózního klubu, prohodil: "Samozřejmě bychom chtěli mít Darcyho co nejdřív zpátky, ale ať už bude mezi třemi tyčemi stát kdokoliv, musíme odvádět na ledě to nejlepší, co dokážeme." Ví, že naději na výhru/postup dá mančaftu i Francouz.

Ten si zachytal v letošních bitvách o Stanley Cup potřetí a potřetí vyhrál. Naskočil za stavu 6:3 a v divokém zápase hraném podle motta "nejlepší obranou je útok" obstál. "Že jsem šel na led studený ze střídačky? Zahřál jsem se hned, za pět sekund," glosoval to se smíchem.

Charakter mače rozhodně gólmanům nepřál, stavěl je do nelehkých situací. Ostatně Mike Smith v kleci Olejářů to odnesl střídáním. "Všichni jsme věděli, jaké typy hráčů proti sobě stojí. Neplánovali jsme takovou divočinu, ale rozhodně tohle vítězství bereme," hlásil "Frankie".

Je obdivuhodné, že pokaždé, když Colorado jednatřicátého brankáře, kterého v posledních letech sužovaly zdravotní trable, potřebovalo, Francouz odvedl dobrou práci a vyhrál. Ty tři výhry, k nimž přispěl, skládají mozaiku, jejímž výsledkem by mohl být stříbrný pohár.

Sám byl tradičně skromný a svůj přínos nepřeceňoval. "Měl jsem to dneska snazší díky tomu, že jsem šel do dobře rozehraného zápasu."

V noci na pátek se klidně může stát, že bude podruhé v tomto play-off chytat od první minuty. Nashvillské Predátory zkrotil, na řadě je parta kolem Connora McDavida.

