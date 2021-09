Zajac končí kariéru. Vrátí se do New Jersey

Dlouho to vypadalo, že si bude chtít Travis Zajac ještě prodloužit aktivní kariéru. Nakonec to však nedopadlo a v pondělí napodobil Davida Backese. Ten před pár dny podepsal jednodenní kontrakt jenom proto, aby kariéru skončil tam, kde začal. Stejný krok učinil i Zajac.

Na začátku týdne tak učinil sympatický krok, kdy se ještě jednou stal hráčem svého milovaného klubu. V organizaci však zůstává, a to jako poradce na ledě i mimo něj.

„Organizace mě draftovala v roce 2004, o dva roky později mi umožnila skočit do NHL. Teď se blíží konec roku 2021 a já jsem vděčný, že můžu podepsat tuhle smlouvu a ukončit kariéru jako člen New Jersey Devils,“ řekl Zajac.

Šestatřicetiletý útočník odehrál v NHL 1 037 zápasů. Jenom ve třinácti případech oblékl jiný dres, a to když byl letos na jaře vyměněn do Islanders, kde cítil poslední šanci na zisk Stanley Cupu. Nakonec se to nepovedlo a v létě se s žádným týmem na spolupráci nedohodl.

Zajac vždy vynikal loajálností a příkladným přístupem ke hře. Právě tyto vlastnosti ho dovedly na vrchol statistických tabulek organizace Devils. Čtvrté místo mu patří v kolonce startů – před ním jsou pouze legendy Daneyko, Brodeur a Eliáš. Bronzová příčka u něj svítí v kategorii získaných bodů a vstřelených gólů.

„Během své patnáctileté kariéry Travis zosobňoval to, co znamená být hráčem Devils. Vynikal neustálou přípravou, vzorným přístupem i výbornými výkony,“ ocenil Zajacovi kariéru David Blitzer. „Ať už byla situace jakákoliv, tým se na něj mohl vždycky spolehnout. Jsem nadšený, že se Travis s celou rodinou vrací do New Jersey.“

Zajaca kromě práce kolem týmu čeká ještě jedna příjemná věc.

Devils ho totiž plánují v březnu příštího roku zpětně ocenit za překonanou metu tisíci zápasů v NHL. Když se to Zajacovi letos povedlo, v Prudential Center, domovské aréně New Jersey, bylo prázdno.

S plnými tribunami to bude mít pořádné grády. Navíc to bude před zápasem proti Winnipegu, odkud pochází.

„Jako kluk jsem tam hrál na rybníku a snil o NHL,“ vzpomínal. „Splnilo se mi to, za což bych chtěl poděkovat celé organizaci. Nerad bych na někoho zapomněl…“ zakončil.

