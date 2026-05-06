Zájem o McTavishe roste. Anaheim naslouchá nabídkám, ve hře je obrovský trejd

1. června 8:00David Zlomek
Kolem třiadvacetiletého centra Masona McTavishe začíná být pořádně rušno. Podle zámořských insiderů Pierra LeBruna a Davida Pagnotty se na generálního manažera Anaheimu Ducks Pata Verbeeka obrací stále více zájemců, kteří sondují útočníkovu dostupnost. Přestože Kačeři svého talentovaného mladíka aktivně nenabízejí, Verbeek je ochotný telefonáty přijímat. Nejvýraznějším lovcem se v tuto chvíli zdá být Ottawa, kde má McTavish silné rodinné i profesní vazby.
Generální manažer Ottawy Steve Staios netají, že jeho hlavní letní prioritou je přivedení elitního útočníka do prvních dvou formací, který by herně sedl k hlavní hvězdě Timu Stützlemu. Trh s volnými hráči je v tomto ohledu poměrně chudý, a proto se Senators zaměřili na hráčské výměny. McTavish do jejich plánů ideálně zapadá, v sestavě by mohl nastupovat na křídle, případně by jeho příchod umožnil trenéru Travisi Greenovi posunout na křídlo Dylana Cozense.
Staios ještě jako manažer juniorského týmu Hamilton Bulldogs v OHL v roce 2022 McTavishe vyměnil a společně tehdy slavili titul, útočníkův otec navíc pracuje od roku 2023 v organizaci Senators jako skaut.
Ottawa však není jediná, kdo kolem kanadského dravce krouží. O McTavishe, který v současné chvíli nedisponuje žádnou klauzulí chránící ho před výměnou, projevují vážný zájem také Philadelphia Flyers, Montreal Canadiens, Toronto Maple Leafs, St. Louis Blues a Winnipeg Jets.
V 75 zápasech základní části nasbíral 41 bodů (17 gólů a 24 asistencí), což je pokles oproti jeho kariérnímu maximu z předchozí sezóny, kdy zapsal 52 bodů. V letošním play-off sice v deseti zápasech posbíral 6 bodů (1+5) a pomohl týmu do druhého kola, jenže trenér Joel Quenneville ho ve dvou zápasech nechal sedět na tribuně jako zdravého náhradníka. To okamžitě vyvolalo spekulace o jeho dlouhodobé budoucnosti v klubu.
Anaheim má navíc před sebou extrémně náročné léto plné vyjednávání. Nové smlouvy nutně potřebují chránění volní hráči Leo Carlsson, Cutter Gauthier, Pavel Mintyukov či Olen Zellweger a na trh mohou zamířit zkušení veteráni John Carlson, Jacob Trouba a Radko Gudas.
Případní zájemci o McTavishovy služby ale budou muset zaplatit vysokou cenu. Anaheim sice netlačí platový strop, ale pokud na trejd kývne, bude požadovat volbu v prvním kole draftu a k tomu hotového hráče, který Ducks pomůže okamžitě.