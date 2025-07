Zájem z Edmontonu? Spekulace kolem Rusta sílí, Pittsburgh ale neprodá levně

V Pittsburghu už dávno není nedotknutelné vůbec nic. A jak se ukazuje, platí to i pro Bryana Rusta. Zkušený útočník, který má za sebou deset sezon v barvách Penguins, se čím dál častěji objevuje v přestupových spekulacích. A ne bez důvodu.

Třiatřicetiletý křídelník má stále tři roky platného kontraktu s ročním cap hitem 5,125 milionu dolarů, ale na rozdíl od jiných klíčových hráčů Pittsburghu nemá ve smlouvě žádnou klauzuli o omezeném pohybu. Jinými slovy, pokud se Penguins rozhodnou, mohou ho poslat kamkoliv.

A právě to rozdmýchává zájem napříč ligou. V posledních dnech se jméno Bryan Rust začalo hlasitě skloňovat v Edmontonu. Hokejový novinář Jim Matheson z Edmonton Journal napsal, že Oilers by o Rusta rozhodně stáli, i když by realizace takového obchodu nebyla jednoduchá. „Řekl jsem, že by ho chtěli. Neřekl jsem, co by za něj museli dát,“ poznamenal s nadsázkou.

Na stejné téma se mluvilo i v pořadu Hello Hockey na stanici Edmonton Sports Talk. Insider David Pagnotta z The Fourth Period potvrdil, že Edmonton aktivně hledá posilu do elitní šestky. „Oilers hledají dalšího útočníka do top 6. Jak to ale udělají, když mají jen 300 tisíc pod platovým stropem, to je otázka,“ řekl Pagnotta. „Ale hledají, a nejsou jediní.“

Tím, že má Rust zkušenosti, produktivitu i vítěznou minulost, je jasné, že Penguins za něj nebudou chtít jen výplň. Navíc, klub se zatím nechystá na úplný přestavbu, ale spíš na postupnou proměnu. Rust loni odehrál 62 zápasů a nasbíral 56 bodů, navíc patří k oblíbencům v kabině.

V Edmontonu se ale stejně spekuluje dál. Už jen proto, že klub se po zklamání ve finále Stanley Cupu snaží najít způsob, jak doplnit kádr a připravit se na další útok na titul. „Zatím to nevypadá, že by se něco chystalo. Ale víme, jak rychle se může situace změnit,“ řekl moderátor pořadu Oilers Now Bob Stauffer.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+