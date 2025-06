Zájemci, nechte si zajít chuť. Islanders si opory budou nechávat

Na Long Islandu mají o budoucnosti svých dvou největších hvězd jasno. Podle informací The Athletic totiž nový generální manažer Mathieu Darche přímo ujistil Mathewa Barzala a Boa Horvata, že s nimi i nadále počítá a že se žádný trejd nechystá. Pro ostatní týmy, které v posledních týdnech sondovaly situaci a doufaly, že by některého z elitních centrů mohly získat, je to tedy jasný vzkaz: zkoušet to nemá smysl.

Tohle rozhodnutí dává smysl i vzhledem k tomu, jakým směrem se Islanders momentálně ubírají. Výhra v draftové loterii, která je vynesla z desáté pozice až na číslo jedna, de facto změnila celou strategii - místo nutnosti stavět budoucnost na výprodeji stávajícího kádru teď mají v ruce obrovsky cenný artikl, kterým můžou okamžitě začít budovat nový, konkurenceschopný tým.

V tuhle chvíli by byl navíc jakýkoli pokus o výměnu Barzala zcela nelogický. Osmadvacetiletý centr má za sebou sezonu, kterou mu zkomplikovalo zranění a s bilancí 9+11 v pouhých třiceti zápasech šlo o jeho nejhorší ročník v NHL. Trh by ho teď rozhodně neocenil podle skutečné hodnoty. Přitom ještě před rokem patřil mezi nejlepší hráče v lize, když v plné sezoně posbíral 80 bodů. S létem na regeneraci je velká šance, že se k téhle formě zase přiblíží. Na smlouvě mu navíc zbývá šest let, přičemž roční cap hit činí 9,15 milionu dolarů.

Podobně nepravděpodobné by bylo i stěhování Horvata. Ten sice není tak ofenzivně dynamický jako Barzal, ale v systému Islanders je naprosto klíčovou postavou. V sezoně 2024/25 byl jejich nejproduktivnějším hráčem, celkově nasbíral 141 bodů ve 192 utkáních od chvíle, kdy přišel z Vancouveru. Dlouhodobě patří mezi nejlepší centry na vhazování a byť by v ideálním případě spíše plnil roli druhého centra v týmu s aspiracemi na titul, na Long Islandu je zatím jasnou jedničkou. I jeho smlouva běží až do sezony 2030/31.

Jestli se tedy Islanders někoho z předních útočníků opravdu zbaví, půjde spíš o hráče jako Jean-Gabriel Pageau. Dvaatřicetiletý centr vstupuje do posledního roku pětimilionové smlouvy a po příchodu talentovaného Caluma Ritchieho, kterého Isles získali v trejdu s Coloradem, se jeho pozice v sestavě stává méně jistou. Ritchie je považován za adepta na post třetího centra už pro příští sezonu.

Darche tak nastavuje v New Yorku velmi pragmatický směr. Místo radikálního bourání týmu se rozhodl držet konkurenceschopné jádro a k němu přidávat mladší prvky. Jak Barzal, tak Horvat do tohoto konceptu skvěle zapadají, tím spíš když nový trenér Patrick Roy plánuje hrát ofenzivnější, rychlejší hokej. A právě tihle dva elitní centrři mu v tom mají pomoct.

Pro fanoušky Canadiens nebo jiných týmů, které snily o tom, že by jednoho z tahounů Islanders získaly, je to tedy jasná zpráva: tahle cesta je uzavřená. Naopak pro Isles to znamená, že do nové éry s prvním výběrem draftu vstoupí s velmi solidním základem.

