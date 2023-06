Zájemci se sbíhají. Flyers se zbaví i čerstvého mistra světa

Jako první šel Ivan Provorov. Hlasitě se mluví i odchodu brankáře Cartera Harta, Philadelphii prý moc nevoní ani vysoký plat Kevina Hayese. Nejblíže odchodu by ale měl být útočník Scott Laughton, čerstvý mistr světa. O jeho služby se uchází konkrétní zájemci.

Výměna Ivana Provorova, kterou uskutečnil nový generální manažer Danny Briér, minulý týden oficiálně označila Flyers za tým, který pořádá výprodej. Výměna ruského beka způsobila lavinový efekt a v kancelářích Flyers drnčí telefony téměř nonstop.

Scott Laughton se stal mezi generálními manažery podle Elliotta Friedmana, novináře stanice Sportsnet, populárním jménem, a přestože by si ho Flyers rádi ponechali, dostatečně velká nabídka by je přiměla, aby si to alespoň rozmysleli.

„Brière začal velkou výměnou, díky čemuž začaly volat týmu ve větší míře. Nejvíce zmiňovaným jménem byl Scott Laughton,“ potvrdil Friedman. „Má smlouvu na další tři roky na tři miliony dolarů za sezonu, je to opravdu dobrý hráč. A týmy vždycky hledají centry.“

Devětadvacetiletý Laughton je po Seanu Couturierovi nejdéle sloužícím hráčem Flyers a v uplynulé sezóně byl jediným hráčem, který nosil kapitánské písmeno.

Zkušený centr si v posledních deseti letech vybojoval stabilní místo v sestavě, a to především díky své schopnosti doplňovat svou hru dopředu i poctivou obranou. V této sezoně si připsal 18 gólů a dohromady 43 bodů, což něj spolu s velmi rozumným platem na další tři roky dělá atraktivní možností pro mnoho týmů, které hledají bájný poslední dílek puzzle.

Dle novináře Anthonyho Di Marca už první nabídky do Philadelphie dorazily, nicméně nové vedení je odpálkovalo. Mělo jít o výběry v pozdní fázi prvního kola draftu. Vypadá to tedy, že cena bude vysoká.

Tímto zájemcem měla být údajně Ottawa, která o Laughtona velmi stojí. Začíná se ale krystalizovat i další zájemce. Má jít o Edmonton, jenž pokukuje i po Travisovi Konecnym.

