Zajímavý tah! Carolina získala Carlsona, ale neví, jestli zůstane

29. června 9:35David Zlomek
Vedení Caroliny Hurricanes se postaralo o poslední velkou výměnu draftu NHL, která dokonce na patnáct až dvacet minut zcela zastavila průběh šestého kola na pozici číslo 192. Hurricanes během tohoto nečekaného čekání získali práva na obránce Johna Carlsona od Anaheimu Ducks. Jenže neví, co s ním.
Kalifornský celek za něj jako protihodnotu inkasoval zmíněnou volbu v šestém kole a třiadvacetiletého defenzivního prospekta Kylea Masterse, který strávil minulou sezónu v ECHL. Anaheim vzápětí transakci potvrdil na sociálních sítích.
Akvizice Carlsona ze strany Caroliny je velkým překvapením. Zkušený obránce dříve jasně deklaroval, že chce hrát na východním pobřeží, a hojně se spekulovalo o tom, že hned první den trhu volných hráčů (1. července) podepíše krátkodobou a vysoce lukrativní smlouvu s Tampou Bay Lightning. Dosud s ním byly navíc spojovány pouze kluby jako Chicago Blackhawks a Philadelphia Flyers.
Důvod překvapivého kroku Hurricanes pak vysvětlil reportér Chris Johnston. „Carolina nemá s Johnem Carlsonem předem dohodnutou žádnou smlouvu. Hurricanes si jen koupili brzkou šanci promluvit si s budoucím nechráněným volným hráčem předtím, než se ve středu otevře trh,“ napsal.
Zájem Caroliny o nového beka dává smysl, neboť má momentálně pro příští sezónu pod smlouvou pouze pět obránců. Otazník visí mimo jiné nad chráněným volným hráčem Alexanderem Nikišinem, o němž se proslýchá, že by mohl být součástí případné výměny za brankáře Connora Hellebuycka.
Naopak Carlson ukázal, že má ofenzivně stále co nabídnout. Poté, co strávil 17 sezon ve Washingtonu a před uzávěrkou přestupů byl vyměněn do Anaheimu, zaznamenal za Ducks 14 bodů v 16 zápasech základní části. Celkově si v ročníku v obou klubech připsal 60 bodů za 14 gólů a 46 asistencí, což je jeho nejlepší výsledek od sezony 2021/22, kdy za Capitals posbíral 71 bodů. Ve dvanácti zápasech play-off pak Carlson přidal šest asistencí.